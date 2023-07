Ansatte på cruiseskipet Ambition og i Orca reagerer på synet.

Cruiseselskap beklager - turister ble vitne til hvalslakt

Om bord var blant annet naturvernere som hadde tatt turen for å se delfiner og hvaler i naturlige omgivelser.

Kortversjonen Turister på cruiseskipet «Ambition» ble vitne til hvalfangst da de besøkte Færøyene for å se delfiner og hvaler i sitt naturlige miljø.

Cruiseselskapet, Ambassador Cruise Line, uttrykte sin skuffelse over hendelsen og oppfordrer sine gjester og ansatte til å unngå kjøp av hval- og delfinkjøtt i protest mot kommersiell hvalfangst.

Hvalfangst skapte også kontrovers da britiske turister ble vitne til hvalpartering i Honningsvåg i juni. Vis mer

Søndag forrige uke utførte lokalbefolkningen på Færøyene «Grindadrap», eller grindhvalfangst. Samtidig hadde cruiseskipet «Ambition» ankommet Tórshavn, blant annet for å se delfiner og hvaler i sitt naturlige habitat.

Dermed ble turistene vitne til slakt av 78 grindhvaler, ifølge det amerikanske nyhetsbyrået NPR.

Det var Dagbladet som først omtalte saken.

– Det er helt utrolig at færøyske myndigheter tillot dette foran et fullpakket cruiseskip, sier Sally Hamilton om hendelsen.

Hun er administrerende direktør for interesseorganisasjonen ORCA ORCAOrca er en veldedig hval- og delfinvernsorganisasjon..

Noe lignende har også skjedd i Norge: I juni ble britiske turister vitne til partering av hval i Honningsvåg.

Skuffet

I en beskrivelse fra Orca som ifølge NPR er bekreftet av cruiseskipselskapet, ble mer enn 40 små båter og vannscootere brukt til å styre grindhvalene til stranden. Der sto 150 personer klare til å dra dem på land med kroker, og slakte dem med lanser.

Grindhvalene hales til stranden av små båter.

Ambassador Cruise Line har uttrykt dyp skuffelse over at jakten fant sted nær skipet.

Cruiseselskapet betaler ORCA-ansatte for å informere gjester på skipet om livet i havet og samle data.

– Vi forstår at det må ha vært ubehagelig for de fleste gjestene om bord å være vitne til denne lokale tradisjonen, sier en talsperson for Ambassador til NPR.

Lange historiske røtter

Grindhvalfangst er en tradisjon som strekker seg helt tilbake til 1300-tallet på Færøyene. Den har vært historisk viktig for beboernes overlevelse.

Hvalkjøttet fra fangsten blir fordelt gratis til lokalbefolkningen, og har dermed ingen kommersielle drivere.

Det er likevel mulig å kjøpe hvalkjøtt i lokale butikker.

Ambassador Cruise Line er tydelig i sin misnøye med praksisen.

– Vi informerer gjester og ansatte om ikke å kjøpe eller spise hval- og delfinkjøtt for å stå imot all form for profitt fra kommersiell hvalfangst, sier administrerende direktør for Ambassador, Christian Verhouing.

