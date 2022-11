TRUMP-STØTTE: President Donald Trump sammen med daværende senatskandidat Josh Hawley under et valgmøte i 2018.

Senator: Det republikanske partiet «er dødt»

Josh Hawley, en av tidligere president Trumps våpendragere, går ut og erklærer det republikanske partiet for dødt og sier det er på tide å begrave det – og bygge noe nytt.

Det republikanske partiet rystes nå i sammenføyningene etter det skuffende resultatet i mellomvalgene denne uken.

Lørdag gikk den republikanske senatoren i Pennsylvania, Pat Toomeyut mot sin tidligere president og ga Trump regelrett skylden for det dårlige valgresultatet.

– Over hele landet er det en veldig høy sammenheng mellom MAGA-kandidater (Trumps supportere, red.anm.) og store tap, sa Toomey i et CNN-intervju.

Info Hva er mellomvalget og hvorfor er det viktig? Mellomvalget i USA holdes hvert fjerde år, halvveis i presidentperioden. I år var det tirsdag 8. november. I Kongressen skal det holdes valg til alle de 435 setene i Representantenes hus, og 35 av de 100 setene i Senatet. Det skal også velges guvernør i 39 delstater og territorier. I tillegg er det en rekke lokale poster som skal fylles. Valget er viktig fordi det avgjør hvilket av de to store partiene som får makten i Kongressen. Hvem det er, får mye å si for hvor mye av politikken president Joe Biden (demokrat) kan få gjennomslag for. Det er også viktig fordi hvem som har makten i delstatene har stort potensial til å påvirke amerikaneres liv, ettersom delstatene på mange områder står fritt til å vedta sine egne lover. Vis mer

Lørdag gikk også Josh Hawley, en av Trumps mest lojale støttespillere i senatet, ut på Twitter og erklærte Det republikanske partiets død etter de store mellomvalgstapene, spesielt i Arizona, Pennsylvania, Nevada, ifølge Fox News.

– Det gamle partiet er dødt. Det er på tide å begrave det. Bygge noe nytt, skrev Hawley i en Twitter-melding rett etter nyheten om at Demokratene hadde erobret den avgjørende senatsplassen i Nevada.

Med den plassen hadde Demokratene sikret seg flertallet i senatet.

Trump har for øvrig, ifølge Fox News, vært taus på sosiale medier i mer enn 24 timer, etter at Demokratene fortsatte å vinne nøkkelseire fra tirsdagens mellomvalg.

TAPTE: Jim Marchant, republikansk kandidat for Secretary of State i Nevada er en av åtte «valgfornektere» som tapte i mellomvalget.

«Valgfornekterne» tapte

Samtlige av de republikanske «valgfornekter-kandidatene» som stilte til valg som «Secretary of state» tapte i de viktige avgjørende delstatene, ifølge New York Times.

De har den politiske rollen som valgansvarlig i delstatene og har det øverste ansvaret for valg og valgordning.

Dette var kandidater som stilte til valg med en agenda om å gjøre om på valgprosessene i sine delstater, som for eksempel å begrense stemmetidspunktene og å forby elektroniske stemmemaskiner.

Secretary of state-rollen fikk oppmerksomhet etter valget i 2020 fikk oppmerksomhet etter valget i 2020Rett etter presidentvalget som Trump tapte, tok han en telefon til valgansvarlig Brad Raffensperger i delstaten Georgia og forsøkte å presse ham til å finne nok stemmer til å omgjøre resultatet i delstaten. Repoublikaneren Raffensperger nektet å etterkomme kravet.

Josh Hawley, som representerer Missouri i senatet var den første senatoren som protesterte mot sertifiseringen av Joe Bidens seier i presidentvalget i 2020. I senatet jobbet han for å omstøte stemmetellingen, og skaffet støtte i det republikanske partiet for at det amerikanske presidentvalget i 2020 ble stjålet.

Litt mer kuriøst må det også nevnes at Hawley var den eneste som stemte nei da senatet i USA godkjente Sveriges og Finlands søknader om medlemskap i Nato i august i år. Uvisst av hvilken grunn.

Ifølge Fox News er 42-årige Hawley en blant en yngre gruppe av senatrepublikanere, som har uttrykt forbehold for eller direkte motstand mot den nåværende republikanske minoritetslederen i senatet, Mitch McConnell (82).

Etter mellomvalget har kritikken økt.

– Mangler en agenda

Hawley har vært uttalt kritisk til sitt eget parti etter at de ikke klarte å vinne i Pennsylvania, hvor den republikaneren Dr. Mehmet Oz ikke klarte å vinne over demokraten John Fetterman, og i Arizona, hvor senator Mark Kelly vant stort over den republikanske kandidaten Blake Masters.

Han mener dette skyldes at kandidatene ikke hadde en god og salgbar agenda.

– Du kan ikke forvente at uavhengige velgere stemmer republikansk med mindre du gir dem en agenda de bryr seg om, skrev Hawley i en ny Twitter-melding.

Dagen før sa Hawley at republikanerne «tapte stort» fordi deres prioriteringer ikke ble støttet av det amerikanske folket.

– Washington-republikanismen tapte stort tirsdag kveld, med tydelig adresse til minoritetsleder McConnell.

Han skriver at tapet skyldes at partiet sentralt var for opptatt av saker som motstand mot legemiddelindustrien, våpenkontroll og motstand mot det grønne skiftet og endringer i velferd og Medicare.