LUFTVERNVÅPEN: Her er missilsystemet S-300 vist frem under en militærparade i Moskva i 2009.

Polen truffet av missil: Slik kan det ha skjedd

WARSZAWA/OSLO (VG) Analyser av missilet som traff Polen, tyder på at det er luftvernmissiler av typen S-300. Disse kan ikke skytes så langt at det kan være et russisk angrep, fastslår militærekspert.

Da Polen tirsdag kveld meldte om at ett eller to missiler hadde truffet landet, nær den ukrainske grensen, stoppet verden opp.

De første meldingene tydet på at det var snakk om et russiskprodusert missil. Polen innkalte til krisemøter i Nato.

Frykten var at man stod overfor en alvorlig opptrapping, der Nato ble direkte trukket inn i en krig mot Russland.

Men militærekspert Per Erik Solli ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi) er sikker: Alt tyder på at Polen ikke ble utsatt for et russisk angrep.

– Vrakrester fra treffstedet viser at dette er et sovjetiskprodusert S-300 missil. Mest sannsynlig er det da et ukrainsk luftvernmissil, skutt opp for å skyte ned et russisk missil som angrep Ukraina, forklarer Solli, som selv har bakgrunn fra det norske Luftforsvaret, som F16-pilot.

– Enten har missilet bommet på sitt mål, og så fortsatt sin kurs og beklageligvis landet i Polen, eller så er det en teknisk feil, utdyper han.

Dette har skjedd:

Klokken 15.40 tirsdag traff et missil landsbyen Przewodów øst i Polen rundt seks kilometer fra grensen til Ukraina. To personer ble drept.

Det er ikke kjent om det var ett eller to missiler som traff. Det er heller ikke bekreftet hvem som står bak missilet eller om det var et uhell eller et angrep.

Nato holder et krisemøte klokken 10 etter situasjonen, og generalsekretær Jens Stoltenberg holder en pressekonferanse klokken 12.30.

USA-president Joe Biden har informert Nato-partnere om at missilet i Polen var ukrainsk, ifølge Reuters.

– Det er usannsynlig gitt kursen missilene hadde at de kom fra Russland, men vi får se, sa han til reportere på G20-møtet i Indonesia.

Også det russiske forsvarsdepartementet mener missilet er ukrainsk, og at det kan bevises fra bilder av vraket.

NTB erfarer at Nato mener at det ikke er noe som tyder på at Polen-hendelsen var en villet handling.

Utviklet av Sovjetunionen

S-300 er et bakke-til-luft missilsystem utviklet av Sovjetunionen, og som både Russland og Ukraina benytter seg av.

S-300 er blitt videreutviklet i to retninger: Av Russland til et bakke-til-bakke våpen, som betyr at det kan brukes til å treffe mål på bakken, og av begge land til å være et luftvern.

Hvis S-300 brukes som luftvern så er det for å skyte ned større, ballistiske missiler, og da er det et automatisert system, hvor missilet styres av varmesøkende elementer.

– Vi har sett under krigen at Russland også har brukt S-300 som bakke-til-bakk våpen, men med et sprenghode på 130 kg har det kun en rekkevidde på 85 kilometer. Hvis man ser hvor russiske styrker står, så er det derfor helt usannsynlig at det kan være skutt opp fra Russland, forklarer Solli.

Natos krisemøter kommer etter at Polen brukte artikkel 4 til å kalle inn til konsultasjoner.

Men utfallet vil etter alle solemerker ikke bli at artikkel 5, som går ut på at et angrep mot ett av medlemslandene skal regnes som et angrep mot alle, utløses.

– Selv hvis dette hadde vært et russisk missil, som ved en feil traff Polen, så ville det ikke vært nok til å utløse artikkel 5. For det må kunne fastslås at det er en bevisst, fiendtlig krigshandling mot et Nato-land, og uansett hva som har skjedd, så er det ikke tilfellet, slår Solli fast.

Hendelsen viser like fullt hvor alvorlig det er for Polen og andre naboland til Ukraina å være så nær den russiske angrepskrigen:

– Våpen som brukes i krigen i Ukraina kan ramme nabolandene ved tekniske feil, eller at de streifer ut av kurs. Det er påminnelse om alvoret for Polen og De baltiske landene, og det er årsaken til alvoret i Nato, sier Solli.

Info Fakta om Natos artikkel 4 * Artikkel 4 i Atlanterhavspakten i Nato slår fast at «partene vil rådslå med hverandre når som helst når en av dem mener at noen parts territoriale ukrenkelighet, politiske uavhengighet eller sikkerhet er truet.» * Bruk av artikkel 4 medfører konsultasjoner. Den følges ikke automatisk av artikkel 5, som slår fast Natos prinsipp om felles forsvar. Artikkel 5 er kun blitt anvendt én gang, av USA etter terrorangrepene i 2001. * Tyrkia har gjort bruk av artikkel 4 fem ganger, i 2003 i forkant av Irak-krigen og tre ganger i forbindelse med krigen i Syria – i 2012 og i 2021. * Latvia, Litauen og Polen brukte artikkel 4 i mars 2014 som svar på Russlands annektering av den ukrainske Krim-halvøya, samt i 2022 i forbindelse med krigen i Ukraina. Den siste gangen var det sammen med Romania, Estland, Bulgaria og Slovakia Kilde: NTB Vis mer

Vitner: – Hørte smell

Lokale vitner nær treffstedet forteller den polske avisen Super Express at de hørte et høyt smell.

– Jeg bor 300 meter unna eksplosjonsstedet. Jeg var på balkongen min og jeg så den ikke fly, men hørte en eksplosjon, først en, så en annen. Det var fortsatt ganske lyst ute, etter klokken 15, sier Dawid, 28, til avisen.

– Noen mennesker gikk mot eksplosjonen, men politiet og brannvesenet kom raskt til stedet og ville ikke slippe noen i nærheten. De fleste evakuerte.

En lokal prest mener han hørte kun ett smell:

– Jeg gjorde meg akkurat klar til messen, så hørte jeg et smell. Hushjelpen min sier at det var to, men jeg kunne sverge på at jeg bare hørte én. Ikke en av innbyggerne kom til messen klokken 17, jeg var helt alene i kirken, sier prest Bogdan Ważny.

En annen innbygger i Przewodów forteller til nettstedet til Onet at han kjenner ett av ofrene:

– Jeg hørte en høy eksplosjon, den traff omtrent en kilometer fra hjemmet mitt, jeg ble redd det var krig. Jeg kjenner ofrene, en av dem var min gamle klassekamerat, rundt 60 år gammel. Den andre kjente jeg også, vi sa alltid hei til hverandre, sier han.

Borgermesteren i den lokale distriktsbyen Hrubieszów, Marta Majewska, har bedt befolkningen om å forbli i ro.

– Jeg ber om at vi venter på offisielle uttalelser og lar våre uniformerte tjenester gjøre jobben sin. La oss ikke spre uverifisert informasjon om årsakene til eksplosjonene! Hold deg rolig, ikke spekuler, ikke spre oppsiktsvekkende overskrifter. Bare vent på en offisiell uttalelse i de offentlige administrasjonskanalene. Mine kondolanser til de dødes familier, skrev hun på sosiale medier.