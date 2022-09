BLE DREPT: Gloria Lydia Burns (62) er blant de ti ofrene som mistet livet i masseknivstikkingen i Canada søndag.

Hun ble offer i knivdrapene: Rykket ut for for å hjelpe andre

Blant ofrene for de grufulle knivdrapene i Sasktchewan var Gloria Lydia Burns (62) som rykket ut fra nødetatene og Earl Burns Sr. som ble drept mens han forsøkte å beskytte sin egen kone og barnebarn.

Knivdrapene fant sted i et urfolksreservat og en nærliggende landsby. Kanadisk politi jakter fortsatt én navngitt mann, etter at ti personer ble knivdrept og 19 andre skadd i Saskatchewan-provinsen søndag.

Landets statsminister Justin Trudeau kaller angrepene grusomme og hjerteskjærende.

En av gjerningsmennene, Damien Sanderson (31), ble også funnet død i nærheten av åstedene. Det er broren Myles Sanderson (30) som fortsatt er på frifot. De to mennene skal ifølge politiet angrepet folk på 13 forskjellige steder i urfolksreservatet James Smith Cree Nation og den lille byen Weldon, nordøst for Saskatoon.

Flere av ofrene synes å være tilfeldig utvalgt. Politiet har ikke sagt noe om motiv for ugjerningene og har kommet med få opplysninger om drapene.

Ledere i urfolksamfunnet har raskt pekt på knivstikkingen kan være relatert til narkotika. Det samme gjør flere av de pårørende.

Gloria Lydia Burns

MISTET SØSTEREN: Darryl Burns.

Darryl Burns holder et bilde av søsteren Gloria Lydia Burns (62), som ble drept i knivangrepet.

– Ti personer er døde, inkludert søsteren min. Hun ble slaktet ... med venninnen sin og en 14 år gammel gutt, alle tre, sier han til Reuters.

Han mener narkotika og alkohol har skyld i angrepet.

Broren Darryl forteller at Burns jobbet som «first responder» - altså i nødetatene. Det fremgår ikke om hun jobbet innenfor helse, politiet eller brannvesenet. Han jobbet også der selv.

– Vi jobbet i det samme teamet, og det var hennes tur til å være på vakt. Hvem som helst kunne tatt den telefonen, sier Darryl til Global News.

– Hun viet livet sitt til å hjelpe andre.

Lana Head

Tobarnsmoren Lana Head er også identifsert som et av ofrene, ifølge Reuters.

– Så mange fine minner å ta vare på, skrev hun på Facebook bare timer før knivangrepet.

Mandag er de fleste innleggene på profilen hennes av venner som skriver de ikke kan forstå at hun er borte.

Heads tidligere kjæreste Michael Brett Burns har til Aboriginal Peoples Television Network (APTN) gitt alkohol og narkotika skylden i drapene.

– Det er sykt hvordan fengsel, narkotika og alkohol kan ødelegge så mange liv, sa han.

Burns opplyser samtidig at Heads kjæreste også døde i knivangrepet.

Wes Petterson

TEKNISKE UNDERSØKELSER: Ruby Works og en krimtekniker utenfor hjemmet til en nabo.

Ruby Works snakker med en krimtekniker utenfor hjemmet til en nabo. Ifølge Reuters er avdøde av naboer blitt identifisert som Wes Petterson (77). Works sier til APTN at Petterson var enkemann og at han var som en onkel for henne.

– Jeg kollapset og gikk i bakken. Jeg har kjent ham siden jeg var en liten jente, sier hun til kanalen.

Til Global News forteller hun at naboen likte å holde på i hagen og var opptatt av de to kattene sine. En annen nabo, April Audette, sier Petterson hadde god kontakt med hunden hennes. Hun beskriver ham bare som snill.

– Han var den søteste gamle mannen, sier Audette.

Robert Rush, en annen nabo, forteller til CBC at Pettersons barnebarn befant seg i kjelleren da faren ble drept. Det var barnebarnet som ringte nødetatene.

Earl Burns

Tirsdag bekreftet Sask First Nations Veterans Associations at veteranen Earl Burns Sr. også er blant de drepte i Saskatchewan.

– Våre dypeste kondolanser til familien, skiver veteranorganisasjonen i et innlegg på Facebook. Hans søster, Deborah McLean, sier til avisen paNOW at Burns kone får intensivbehandling etter knivangrepet. Ifølge McLean, forsøkte Burns å beskytte kona og barnebarn fra gjerningspersonene da han selv ble drept.

– Broren min var en ekte helt. Han kjempet til døden for å beskytte sin egen familie, sier hun.

I tillegg til de fire identifiserte ofrene, er en 14 år gammel gutt blant de drepte, skriver Reuters. Identiteten hans er - i likhet til de seks andre drapsofrene - ikke offentlig kjent.