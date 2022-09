TRAGEDIE: Søndagens hendelse er at av de verste tilfellene av massevold i kanadisk historie.

Siktede etter massedrap i Canada fortsatt på frifot: − Vær forsiktige!

Kanadisk politi jakter fortsatt to navngitte menn, etter at ti personer ble knivdrept og 18 andre skadd i Saskatchewan-provinsen søndag.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Damien (31) og Myles Sanderson (30), som nå er siktet for drapene og drapsforsøk, har vært på rømmen siden natt til søndag lokal tid.

De to mennene skal ifølge politiet angrepet folk på 13 forskjellige steder i urfolksreservatet James Smith Cree Nation og den lille byen Weldon, nordøst for Saskatoon.

Mandag kveld norsk tid talte statsminister Justin Trudeau. Hans tanker går til de som har mistet sine kjære og de som er skadet.

Han kalte angrepene sjokkerende og hjerteskjærende.

– Slik vold som dette har ingen plass i vårt land, sa han.

Han sa videre at deres hovedprioritet er å holde befolkningen trygg, og oppfordret folk til å følge myndighetenes råd.

– Så vær så snill, vær forsiktige! Hvis du ser noe eller har noe informasjon, vær så snill, ring 911, sa statsministeren.

Flere av ofrene synes å være tilfeldig utvalgt. Politiet har ikke sagt noe om motiv for ugjerningene og har kommet med få opplysninger om drapene

Det er snakk om ett av de verste tilfellene av massevold i kanadisk historie.

Ifølge politisjefen i provinshovedstaden Regina, Evan Bray, er det mulig at de to mistenkte mennene skjuler seg i byen, som ligger 30 mil fra Weldon. De to skal ha blitt observert i byen søndag kveld.

– Det er masse sorg. Det er masse frykt i provinsen vår og i våre lokalsamfunn denne morgenen, sier Bray mandag.

Rhonda Blackmore i det kanadiske politiet forsikrer om at absolutt alt av politiressurser er satt arbeid for å finne de to mennene.

DE MISTENKTE: Rhonda Blackmore fra politiet holder her en pressekonferanse.

Lokalbefolkningen i området der drapene fant sted, forteller om sjokk og fortvilelse.

Blant ofrene var en eldre mann som bodde sammen med sitt voksne barnebarn. Barnebarnet skjulte seg i kjelleren og fikk ringt politiet, ifølge naboer.

En annen mann skriver på Facebook at han sørger drapet på moren, som han skriver at beskyttet en ung mann mens hun selv ble angrepet og døde av skadene.

En tobarnsmor, en 77 år gamle enkemann og en 14 år gammel gutt skal også være blant ofrene, ifølge Reuters.

Myles Sanderson har vært etterlyst av det lokale politiet siden mai, etter å ha brutt vilkårene for en prøveløslatelse, ifølge kanadiske medier. CBC rapporterer at han har sonet en femårsdom for overfall, ran og trusler.

Det er lite opplysninger om de to siktede i kanadiske medier, og det er ikke kjent hvorvidt de siktede har en familiær relasjon.