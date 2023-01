Jevgenij Prigozjin sammen med Vladimir Putin i september 2010.

«Putins kokk» måtte be om ros: − Prøver å stjele seieren

Den mektige mannen bak leiesoldatene, Jevgenij Prigozjin (61), mener at hans Wagner-gruppe blir motarbeidet internt i Russland.

Fredag meddelte først det russiske forsvarsdepartementet at de hadde tatt full kontroll over den lille ukrainske byen Soledar.

Så gikk Prigozjin ut i sosiale medier og sa at det er en «intern kamp» og at «de prøver hele tiden å stjele seieren fra Wagner-gruppen».

Noen timer senere fant forsvarsdepartementet det nødvendig å komme med en ny melding der de hyllet en rekke avdelinger og fastslo at Wagner-soldatene var «modige og uselviske».

Jevgenij Prigozjin blir ofte kalt «Putins kokk», fordi han ble styrtrik ved å få en rekke kontrakter på servering blant annet i Kreml.

– Det er en interessant utvikling etter som Prigozjin onsdag så ettertrykkelig gikk og sa at det var Wagner som hadde vunnet i Soledar, sier Joakim Paasikivi, lærer ved den svenske Försvarshögskolan, til VG.

– Etterpå kom Putin-talsmannen Dmitrij Peskov og sa at fallskjermjegerne og den regulære armeen hadde opptrådt heltemodig. Så det er åpenbart at det er – om ikke maktkamp – så i hvert fall konkurranse mellom den regulære armeen og Wagner-gruppen, sier Paasikivi.

ILD: Dette bildet fra det russiske forsvarsdepartementet ble fredag publisert. Det viser en russisk howitzer et sted i Donetsk-regionen.

Da Peskov torsdag ble spurt om Kreml var fornøyd med Wagner-soldatenes innsats, svarte han slik:

– Vi vil beundre og sette pris på våre helter.

Da det russiske forsvarsdepartementet fredag annonserte seier i Soledar, ble ikke Wagner-gruppen nevnt.

Noen timer senere svarte Wagner-grunnlegger Prigozjin på et spørsmål på selskapets side på russiske VK. Der sier han blant annet:

– De prøver hele tiden å stjele seieren fra Wagner-gruppen og snakke om andre, bare for å bagatellisere det som Wagner gjør.

Prigozjin snakket også om «intern kamp, ​​korrupsjon, byråkrati og byråkrater» som han ikke hadde noe til overs for.

TALSMANN: Igor Konasjenkov fortalte fredag morgen at Russland hadde tatt kontroll over den lille byen Soledar – uten å nevne Wagner-gruppen. Det var ikke populært hos «Putins kokk».

Deretter kom altså den nye meldingen fra det russiske forsvarsdepartementet – på deres Telegram-side. Det står at meldingen kommer «fordi det er nødvendig å klargjøre». Etter å ha hyllet en rekke avdelinger i det russiske forsvaret, kom endelig turen til Wagner-gruppen til slutt:

– Når det gjelder det direkte angrepet på byblokkene i Soledar, okkupert av de ukrainske styrkene, ble dette kampoppdraget vellykket løst av de modige og uselviske handlingene til de frivillige fra Wagner-angrepsgruppene, heter det i pressemelding.

– For meg virker det som Wagner-soldatene har kjempet så hardt nettopp der fordi Prigozjin ønsket prestisjen for seieren, at det var han og Wagner som klarte det, ikke armeen, sier Joakim Paasikivi.

Det uavhengige russiske mediet Meduza skriver at «Wagner-krigerne deltar aktivt i fiendtlighetene i Ukraina, og rapporterer formelt ikke til forsvarsdepartementet». De understreker også at mange av leiesoldatene har blitt rekruttert i russiske fengsler der de har blitt lovt benådning etter seks måneders tjeneste.

Det vakte stor oppmerksomhet da en video med Prigozjin i en russisk straffeleir i sommer ble lagt ut på sosiale medier:

– Fram til da hadde ikke forsvarsdepartementet nevnt Wagner i sine rapporter, skriver Meduza.

– Nå behandles Wagner-gruppen som en jevnbyrdig part med den regulære russiske krigsmakten og nasjonalgarden Rosgvardia. Da må en spørre seg hvilken status Wagner faktisk har, sier Joakim Paasikivi – og minner om at private militære selskaper prinsipielt er forbudt også i Russland.

– Hvordan tolker du dette?

– Som et tegn på at Kreml fortsatt vil holde Prigozjin inne i varmen, så det blir interessant å følge utviklingen videre. Hele historien blir merkeligere og merkeligere ...

KNUST: Dette satellittbildet fra 10. januar viser hvordan Soledar er blitt jevnet med jorden i kampene.

Fra ukrainsk side blir det benektet at Russland har full kontroll over Soledar.

– Slaget om Soledar fortsetter, heter det fra den ukrainske generalstaben, gjengitt av Ukrainskaja Pravda.

En ukrainsk soldat Petr Volosjtsjenko antyder ifølge Unian at russerne har endt i en felle:

– De har erobret en viss del av byen, men hele den delen av byen der de er, er under konstant overvåkning fra luften. Vi koordinerer nøyaktige angrep på dem.

– Russerne har falt i en felle uten å vite det. Byen har vist seg å være upraktisk for urbane kriging. Det er ikke mulig å bruke tungt utstyr. De må jobbe med langtrekkende artilleri, som vi gjør.