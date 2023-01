FERDIG: Jacinda Ardern skal ikke lenger lede New Zealand. Hvem som blir hennes arvtaker er ennå uklart.

Jacinda Ardern gir seg som statsminister på New Zealand

I en tale sier den 42 år gamle statsministeren at hun ikke stiller til gjenvalg og at hennes siste dag som statsminister er 7. februar.

Hun sier at hun har reflektert over sommeren og forsøkt å finne motivasjon til å stille en ny periode.

– Etter seks år med store utfordringer. Men jeg er et menneske. Politikere er mennesker. For meg er det på tide, sa hun.

Ardern var gråtkvalt da budskapet ble presentert natt til torsdag (norsk tid).

– Jeg tror at det å lede et land er en av de mest priviligerte jobbene noen kan ha, men også en av de mest utfordrende. Noe man ikke bør gjøre med mindre man har full tank, pluss litt i reserve for de uventede utfordringene, fortsatte hun.

Ardern har ikke fortalt om andre profesjonelle planer, men sier at hun gleder seg til å tilbringe mer tid med familien.

Søndag skal partiet Labour samles for å stemme frem en ny partileder, og dermed ny statsminister, skriver New Zealand Herald. Visestatsminister Grant Robertson har tidligere sagt at han ikke ønsker å bli partileder.

Det er nytt nasjonaltvalg i landet i oktober.