Säpo sier det kommer flere trusler mot Sverige, men har foreløpig ikke endret trusselnivået.

Säpo: − Flere trusler om attentat mot Sverige

Det svenske sikkerhetspolitiet Säpo sier de ser flere trusler om attentat mot Sverige i sin etterretning, men hever ikke trusselnivået i landet.

– Den siste tidens hendelsesutvikling med trusler som rettes mot Sverige og svenske interesser er alvorlig og påvirker Sveriges sikkerhet, skriver Säpo i en pressemelding.

Sikkerhetspolitiet har tidligere fastslått at situasjonen som har oppstått etter blant annet koranbrenningen utenfor Tyrkias ambassade, kan drive frem flere trusler og at sikkerhetssituasjonen er blitt verre. De har likevel ikke tatt noen beslutning om å endre terrortrusselnivået. Det ligger fast på forhøyet nivå.

Sverige anses samtidig for å være gjenstand for økt oppmerksomhet fra voldsforherligende islamister globalt.

– Terrortrusselnivået er basert på en langsiktig vurdering. Det innebærer at dersom utviklingen fortsetter over tid, kan det komme en forhøying av trusselnivået, skriver Säpo.

Koranbrenningen til politikeren Rasmus Paludan, har også økt terrorfaren i Norge, opplyste PST tirsdag.

– Vi ser at slik situasjonen er nå, vurderer vi brenning av koranen som noe som kan føre til at Norge blir mer aktuell som et målbilde for ekstreme islamister. Da er det riktig av oss å fortelle om trusselbildet sånn vi ser det, sa assisterende sjef i PST Hedvig Moe til NRK.

I forrige uke reagerte Tyrkia på en planlagt demonstrasjon av SIAN utenfor Tyrkias ambassade. Landet ba Norge om å stoppe demonstrasjonen, noe politiet valgte å gjøre av «sikkerhetshensyn».

Koranbrenninger i flere europeiske land, særlig Sverige, har skapt en tilspisset situasjon de siste ukene. Utenriksdepartementet (UD) har endret reiserådene til Kenya, Tanzania og Uganda som følge av brenningene.