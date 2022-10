MØTTE PRESSEN: Emilie Enger Mehl snakket om dagens situasjon på en pressebrifing mandag formiddag.

Fire russere pågrepet og varetektsfengslet i Nordland

Tre russiske menn og én russisk kvinne er pågrepet etter at de skal ha fotografert et objekt som er underlagt fotoforbud i Nordland.

Publisert: Nå nettopp

Det skriver Nordland politidistrikt i en pressemelding mandag.

Russerne ble stoppet i en kontroll i Mosjøen tirsdag 11. oktober. De fire hadde kommet kjørende til Norge via Finland, og forklarte at de var turister.

Da politiet ransaket bilen fant de en god del fotoutstyr og omfattende bildemateriale.

– Politiet har ikke gjort funn av drone i denne saken, kun ordinære fotoapparater, skriver de i en pressemelding mandag.

Alle ble fremstilt for varetektsfengsling torsdag. Dagen etter ga Helgeland tingrett medhold i å varetektsfengsle dem i sju dager.

Seks pågrepet på kort tid

Samme dag som de fire russerne ble pågrepet, ble en 50 år gammel russer tatt med to droner på Storskog.

Fredag samme uke ble en 51 år gammel russer pågrepet ved Tromsø lufthavn Langnes, også han med drone.

Begge ble varetektsfengslet i to uker, og begge har anket kjennelsene.

– Nå ser vi konsekvensene av den nye sikkerhetssituasjonen i Norge, sa justisminister Emilie Enger Mehl på en pressebrifing mandag formiddag.

– Sakene vi har sett de siste dagene understreker viktigheten av all beredskapen vi har satt i verk etter krigsutbruddet i Ukraina. Og vi kan heller ikke utelukke at det kommer flere slike saker fremover.

En russisk statsborger ble fredag observert mens han tok bilder ved Tromsø lufthavn Langnes.

Holder fortsatt grensen åpen

Politiet gjør en viktig og god jobb, og det er bra at de er årvåkne, fortsetter Mehl.

– Derfor er det heller ikke overraskende for meg at de klarer å avdekke denne typen aktivitet.

Ifølge justisministeren følger myndighetene nøye med på utviklingen ved grensen mot Russland.

– Vi ser ikke at det har vært en stor endring i antallet som reiser over grensen. Det er en del av det vi følger med på, for det kan ha betydning for evnen til å kontrollere de som faktisk reiser over, sier Mehl.

– Akkurat nå mener vi det er riktig å stå på at grensen er noe åpen, selv om det er gjort sterke begrensninger i blant annet russeres muligheter til å få turistvisum i Norge.