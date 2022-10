1 / 2 DEMONSTRASJONER: Klima-demonstranter tok til gatene under klimamøtet i Glasgow i fjor. DEMONSTRASJONER: Klima-demonstranter tok til gatene under klimamøtet i Glasgow i fjor. forrige neste fullskjerm DEMONSTRASJONER: Klima-demonstranter tok til gatene under klimamøtet i Glasgow i fjor.

Ny FN-rapport: Få land har lovet større klimakutt

Bare 24 av 193 av verdens land har fulgt opp løftet om å øke sine klimamål, viser ny rapport. Norge er blant landene som ikke har levert inn mer ambisiøse klimamål. – Skuffende, sier Kirkens Nødhjelp.

Årets klimatoppmøte er ventet å bli spesielt dramatisk: Sjelden har klimakrisen vært mer synlig, med ekstremvær, flom, tørke og sultkatastrofe på flere kontinenter, og sjelden har samarbeidsklimaet vært dårligere, med krig og energikrise i Europa, og et Russland, Kina og USA på kollisjonskurs.

Under fjorårets klimatoppmøte i Glasgow lovet FN-landene at de skulle ta enda større grep for å få ned klimagassutslippene.

De skulle levere inn nye og skarpere klimamål før årets forhandlinger, som starter om to knappe uker.

Men bare 24 av de 193 landene har fulgt opp dette løftet, per september i år.

Det viser en fersk rapport fra FN.

VARMERE VERDEN: Denne isbjørnen jaktet mat i et snøfritt Hudson Bay i Canada i august i år.

– Skuffende

De to største utslippslandene i verden, Kina og USA, har ikke levert inn nye og høyere mål. Dette skjer på samme tid som avgjørende klimaforhandlinger mellom de to er frosset, på grunn av striden om Taiwan.

De klimamålene verden har satt til i dag, gjør at utslippene bare vil være 0,3 prosent lavere i 2030 enn i 2019. De vil med andre ord nærmest stå på stedet hvil.

– Det er utrolig skuffende lavt. Vi er ikke i nærheten av nå noe som ligner på 1,5, graders oppvarming, sier Håkon Grindheim, seniorrådgiver i Kirkens Nødhjelp.

– Hva innebærer det?

– Det betyr at verdens fattige, spesielt, kommer til å oppleve et tørrere, varmere og villere vær, som gjør at flere sårbare mennesker i ytterste konsekvens mister livet.

Norge lover ikke mer

På den lange listen over land som ikke har levert inn nye mål, finner vi også Norge.

– At Norge ikke har gjort det, er bare trist. Vi er et land som pleier å gjøre som FN ber oss om. Det er skuffende at Norge ikke har gjort det, sier Grindheim i Kirkens Nødhjelp.

VG har vært i kontakt med klima- og miljødepartementet, men har foreløpig ikke fått svar.

Noen punkter fra rapporten

For å holde global oppvarming rundt 1,5 grader, bør utslippene kuttes 43 prosent til 2030, sammenlignet med 2019.

Klimaløftene landene har meldt inn, gitt at de innfris, fører bare til 0,3 prosent lavere utslipp i 2030.

Det er veldig usikkert hvor høy oppvarming vi er på kurs mot, med disse 26 landenes nye løfter. Det beste anslaget er 2,1–2,9 grader dette århundret, og en fortsatt økning etter 2100

Litt under halvparten av landene har et langtidsmål for utslipp i 2050. Disse målene er i tråd med å holde global oppvarming rundt 2 grader.

GRAF: Denne grafen viser hvilke globale utslipp verden vil få med klimamålene fra hvert land (NDC er de nasjonale klimamålene). Streken med to prikker viser hvor de nye løftene plasserer oss, litt nærmere utslipp som vil gi 2 grader oppvarming.

Vertslandet Egypt vil slippe ut mer

Klimaforhandlingene om knappe to uker, holdes i år i Sharm El-Sheikh i Egypt. Vertslandet er ett av nasjonene som har kommet med nye mål ifølge rapporten.

De gir seg selv mulighet til å øke utslippene sine mot 2030, ifølge Grindheim.

– Dette sender et uheldig signal og tegner et dystert bilde. Presidentskapet, som Egypt utgjør i år, skal drive frem økte ambisjoner og få forhandlingene til å komme frem til de beste løsningene, mener Grindheim i Kirkens nødhjelp.

– Hvorfor melder så få land inn høyere mål, tror du?

– Det kan hende at enkelte land føler at det ikke var like viktig denne gangen, siden de uansett skal melde inn nye mål i 2025. Dette er en bonusrunde. Men det var en grunn til at FN ba landene om å gjøre det, for målene som ble satt i fjor var ikke gode nok.