Sky News: Boris Johnson trekker seg

Den tidligere statsministeren skal ha trukket seg fra kampen om å overta ledelsen i Det konservative partiet.

Publisert: Nå nettopp

Det melder Sky News.

Etter at Liz Truss trakk seg tidligere denne uken var det ventet at tidligere statsminister Johnson ville stille som kandidat for å overta ledervervet i Det konservative partiet.

En kandidat må ha minst 100 underskrifter fra konservative parlamentarikere for å få lov til å stille. Underskriftene må være klar til mandag.

Før nyheten om at Johnson trakk seg lå det an til duell mellom han og tidligere finansminister Rishi Sunak.