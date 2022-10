BYE, BYE: Boris Johnson i Downing Street i London 6. juli i år.

Boris Johnson trekker seg fra lederkamp

Den tidligere statsministeren har trukket seg fra kampen om å overta som leder i Det konservative partiet – og dermed kandidaturet som statsminister.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det melder flere britiske medier søndag kveld.

Etter at Liz Truss trakk seg som statsminister tidligere denne uken, var det ventet at tidligere statsminister Johnson ville stille som kandidat for å overta ledervervet i Det konservative partiet.

I en uttalelse skriver Johnson at han hadde nok nominasjoner til å stille, men at han velger å ikke gjøre det.

– Jeg har dessverre kommet til den konklusjon at det ikke ville vært det riktige å gjøre. Jeg tror jeg har mye å komme med, men jeg er redd det ikke er rett tid.

Over helgen skal Johnson ha forsøkt å inngå avtaler med de to andre kandidatene i lederkampen, Rishi Sunak og Penny Mordaunt, men uten å lykkes.

Sunak i teten

En kandidat må ha minst 100 underskrifter fra konservative parlamentarikere for å få lov til å stille. Underskriftene må være klar til mandag.

De er opp til Det konservative partiets parlamentsrepresentanter å nominere kandidater til ny leder, og så langt har Rishi Sunak fått flest stemmer.

Før nyheten om at Johnson trakk seg lå det an til duell mellom han og tidligere finansminister Sunak.

Sistnevnte har også flest nominasjoner med støtte fra 149 parlamentarikere. Dermed er det han som ligger best an til å overta statsministerjobben.

LEDERKAMP: Rishi Sunak (f.v.), Penny Mordaunt og Bris Johnson er dem som var ventet skulle knive om å bli den nye statsministeren i Storbritannia.

Det er ikke mange ukene siden Johnson gikk av som statsminister selv. Truss satt nemlig bare seks uker før hun gikk av torsdag.

Flere av Johnsons partifeller har løftet frem hans kandidatur de siste dagene, men hovedpersonen selv hadde ikke formelt kunngjort sitt kandidatur.

Det har imidlertid Sunak gjort.

En annen kandidat, Penny Mordaut, har også gjort det klart at hun kommer til å stille, men ifølge en opptelling fra BBC har hun hittil kun støtte fra 24 parlamentarikere.

Hun ledet Underhuset, det britiske parlamentet, under Liz Truss.

Party-gate og corona-bråk

Det var i juli at Johnson kunngjorde at han gikk av som statsminister. Det gjorde han etter massivt press fra sine egne.

En rekke av hans nærmeste medarbeidere trakk seg og ba samtidig om at statsministeren selv om å gå av.

Det stormet rundt Johnson en stund før han gikk av. Han overlevde et mistillitsforslag etter den mye omtalte «partygate» og avsløringene om Johnsons festing under pandemien.