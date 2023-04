MØTE: Det ble holdt god avstand da Vladimir Putin (t.h.) hadde besøk av den kinesiske forsvarsministeren Li Shangfu søndag. I midten den russiske forsvarsministeren Sergej Sjojgu.

Kina villig til å samarbeide mer med Russland

Kinesiske statlige medier melder at Kina nå er åpen for et tettere militært samarbeid med Russland. Søndag var forsvarsministeren i Russland i møter med president Vladimir Putin.

– Kina er villig til å samarbeide med Russland for å opprettholde sikkerhet og stabilitet regionalt og globalt, sier Kinas forsvarsminister Li Shangfu. Det melder kinesiske medier mandag morgen.

Putin hyllet det militære samarbeidet da han søndag kveld tok imot Kinas forsvarsminister i Kreml søndag.

Den ferske forsvarsministeren har vært under amerikanske sanksjoner siden 2018. Årsak? Kjøp av kampfly og utstyr fra nettopp Russland, nærmere bestemt det statskontrollerte Rosoboronexport.

Ifølge statlige russiske medier, som nyhetsbyrået RIA, sier Putin på møte - der også forsvarsminister Sergej Sjojgu var til stede:

– Vi jobber aktivt gjennom de militære avdelingene, utveksler regelmessig informasjon som er nyttig for oss, militært-teknisk samarbeid og holder felles øvelser til sjøs, på land og i luften.

Kinesiske våpen i Ukraina?

Ukrainske styrker finner et økende antall komponenter fra Kina i russiske våpen brukt i Ukraina, sa en høytstående tjenestemann i Kiev fredag melder Reuters.

Kina har gjentatte ganger nektet for å sende militært utstyr til Russland. NATO og USA sier de ikke har sett noen tegn ennå på at Beijing leverer våpen til Moskva, skriver Reuters.

For en snau måned siden var Kinas president Xi Jinping på besøk i Moskva. Han snakket om det gode forholdet til Vladimir Putin - men lovte ikke å hjelpe Russland med våpen til å krige i Ukraina.

Li Shangfu er fersk forsvarsminister i Kina. Han sier ifølge RIA at landene har «veldig sterke bånd».

– De overgår de militær-politiske alliansene i den kalde krigens tid.

Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyjs tidligere talskvinne Iiuliia Mendel er bekymret på Twitter:

USA advarer

Li snakket også om at båndene mellom Russland og Kina «allerede har gått inn i en ny æra».

– Dette er mitt første utenlandsbesøk siden jeg tok over som forsvarsminister. Jeg valgte spesielt Russland for å understreke den strategiske betydningen av våre forbindelser, sier Kinas forsvarsminister.

USA har advart Kina mot å levere våpen til Russland. Beijing svarte med å si at de aldri selger våpen til parter som er involvert i krig.