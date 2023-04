Oleksandr Budko på vei ned trappene fra leiligheten hans i Kyiv.

Den usynlige fienden: − Russerne minelegger overalt

KYIV (VG) I Ukraina går protesefabrikkene for full maskin. Nå ventes det at de får enda mer å gjøre.

Oleksandr Budko (28) kverner kaffe og fyrer opp kaffemaskinen hjemme i leiligheten sin i Kyiv. Den 24. februar i fjor byttet han ut baristajobben med å krige mot den russiske invasjonshæren.

Det skulle koste ham begge beina. Nå er han tilbake til kaffebønnene.

I fjor høst lå han i en skyttergrav i Øst-Ukraina, da det eksploderte.

– To sekunder etter smellet kjente jeg en voldsom smerte, det er det vondeste jeg noensinne har kjent på, sier han.

Han vet ikke hva eksplosjonen skyldtes, men var overlykkelig for å ha overlevd.

Han er en av tusenvis som har mistet armer og bein det siste året, etter at Russland invaderte landet i 2022.

Sammenraste bygg, eksplosjoner og kuler kan ramme alle lemmer.

Men det som kanskje er den første fienden nå, er den som ligger skjult.

Ukraina er nå blitt det mest minelagte landet i hele verden, ifølge ladets myndigheter. Russiske miner og udetonerte eksplosiver dekker nå enorme områder i landet.

Daglig krever de nye ofre.

Oleksandr Budko ønsker å fortsatt bidra til at landet hans skal vinne krigen, selv om kampene har gitt ham skader livet ut.

– Jeg er så sliten! Når krigen er ferdig vil jeg slutte.

Direktøren for protesebedriften Bez Obmezhen, Andriyj Ovcharenko (38), har jobbet i ett siden krigen brøt ut.

De har måttet ansette flere og har utvidet lokalene. Andre proteseprodusenter i Ukraina har også ufrivillig måtte skalere opp. Noen kjører doble og tredoble skift for å ta unna etterspørselen.

– Jeg skulle ønske dette var en jobb det ikke var nødvendig å ha.

Det siste året er barn, soldater og sivile kommet til dem for å få seg en offentlig betalt protese og fysioterapi.

– Russerne minelegger overalt, og de siste ukene har vi hatt flere tilfeller av sivile som er blitt skadet fra de frigjorte områdene. Russerne minelegger veier og bygg.

Ukrainske myndigheter anslår at hele 174.000 kvadratkilometer i landet kan være minelagt, noe som tilsvarer nesten halve Norges areal.

Tall fra FN sier at minst 758 er blitt skadet eller drept av miner, hvorav 12 prosent av dem er barn.

Behovet for proteser blir stadig større i Ukraina.

Mye tyder på at proteseprodusentene i Ukraina vil få enda mer å gjøre de neste ukene og månedene.

Krigen i Ukraina er nå inne i en helt avgjørende fase. Det er ventet at den ukrainske motoffensiven snart skal starte, i det som analytikere og ukrainske militærledere tror kommer til å bli et blodig slag om å krige tilbake mer av sitt territorium.

Som VG tidligere har skrevet om, jobber nå russiske styrker hektisk med å bygge store forsvarsverk langs frontlinjen. Dette er skyttergraver og hindre som ukrainske styrker må forsere, og ofte er også dette områder som er minelagt.

Her lages protesene.

Et langt arr strekker seg over den høyre beinstumpen til Andrew (22).

Også venstre fot er historie.

Nå skal han prøve proteser for første gang, en lokalprodusert mekanisk protese av titan, karbonfiber og silikon.

Han reiser seg opp og tar noen skritt.

– Nei, nei! Du må hvile, sier fysioterapeuten.

Han vakler tilbake og setter seg ned.

– Det var litt tungt, dette er en ny følelse, sier han.

Andrew prøver proteser for første gang.

Andrew ble skadet da han og medsoldatene var på tokt sør i landet, i Kherson fylke.

De jobbet med å frigjøre området fra de russiske invasjonsstyrken.

– Det var en landmine.

Han puster tungt og ser ned på beina som er borte.

– Jeg skjønte med en gang at venstre bein var borte, men jeg hadde et håp om at høyre kunne reddes. Men det ble amputert, sier han.

Dagen etter han tråkket på en mine, ble området frigjort.

Mens han fikk behandling, troppet andre soldater opp i sentrum av Kherson by. Der ble det ukrainske flagget plantet på toppen av rådhuset. Innbyggere tok til gatene og jublet av glede.

– Jeg er veldig glad for at Kherson ble frigjort, men samtidig er jeg opprørt over at jeg ikke var der, sier han.

Soldaten Andrew før han ble skadet.

Hvor mange ukrainske soldater som er blitt skadet og drept i kampene, forblir en ukrainsk statlig hemmelighet. Men den norske forsvarssjefen Eirik Kristoffersen skisserte i januar at omkring 100.000 ukrainske soldater var blitt drept eller såret.

I tillegg kommer omkring 30.000 sivile. Det er litt i overkant av det en stappfull Ullevaal stadion fyller.

Men det er ikke bare de ukrainske styrkene som kjenner på krigens konsekvens. Nylig gikk den norske etteretningsjefen ut med tall som tilsier at 200.000 russiske soldater var blitt drept eller såret i kampene.

Også Ukraina bruker miner i kampen mot den russiske invasjonsstyrken. Human Rights Watch har anklaget Ukraina for å bruke ulovlige antipersonellminer. Selv sier ukrainske myndigheter at de følger internasjonal lov mens de forsvarer seg selv.

Et bombet hjem i Kherson fylke i desember i fjor.

På tross av hva krigen har gjort med soldaten Andrew, ønsker han å komme seg tilbake til militæret når han har fått protesene sine.

Der ønsker han å jobbe med å gi førstehjelp til andre skadde soldater.

Han forsøker å se muligheter, og ikke begrensninger i hans nye liv.

– Jeg ser ingen grunn til å være negativ. Det hjelper ikke.

Rita Burkovska bidro i felt til denne reportasjen.

