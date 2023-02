ENEHERSKER: Kronprins Mohammed bin Salman har lenge blitt anklaget for å ta livet av sine politiske motstandere. Bildet er tatt 9. desember i fjor.

Henrettelsene har skutt i været under bin Salman

Saudi-Arabias politiske regime har innført omfattende reformer siden det kom til makten i 2015. Samtidig har de siste seks årene vært blant de blodigste i landets historie.

Over 1000 mennesker har blitt henrettet i Saudi-Arabia under det sittende regimet, viser en ny rapport. Det betyr at dødsstraffen er på historisk høye nivåer:

De siste seks årene har det blitt utført 129,5 henrettelser i året. Til sammenligning er det samme tallet på 70,8 i perioden 2010 til 2014.

Dermed har antall henrettelser så å si doblet seg siden regimet kom til makten i 2015.

Det er menneskerettighetsorganisasjonene Reprieve og European Saudi Organisation for Human Rights (ESOHR) som står bak den ferske rapporten.

I SORG: En liten jente holder et bilde av Sheikh Nimr al-Nimr, som ble henrettet av Saudi-Arabia i 2016. Bildet er tatt under en demonstrasjon i Pakistan.

Saudi-Arabia har lenge blitt kritisert for sin utstrakte bruk av dødsstraff, og menneskerettighetsorganisasjonen Amnesty er blant regimets største kritikere.

12. mars 2022 utførte Saudi-Arabia den største massehenrettelsen i nyere tid. 81 personer ble henrettet på én og samme dag.

Kronprins Mohammed bin Salman (36) regnes som det reelle statsoverhodet av Saudi-Arabia, selv om makten formelt sett ligger hos hans far, kong Salman bin Abdulaziz (86).

De har gjennomført langt flere reformer i det oljerike kongedømmet enn sine forgjengere. Derimot har prisen for modernisering vært høy, mener aktivistgrupper.

Amnesty mener bin Salman bruker dødsstraff for å tie meningsmotstandere og kneble politisk opposisjon.

FIST BUMP: Bildet av USAs president og kronprins bin Salman gikk verden rundt da de møttes i Jeddah 15. juli i fjor.

– Saudi-Arabias bruk av dødsstraff er diskriminerende og urettferdig, og regimet har løyet for det internasjonale samfunnet om utbredelsen, skriver Reprieve og ESOHR i rapporten.

Rapporten dokumenterer også omfattende bruk av tortur og andre menneskerettighetsbrudd. Den er basert på offisielle uttalelser og gruppenes egne undersøkelser. Det inkluderer også intervjuer de har gjennomført med advokater, slektninger og aktivister.