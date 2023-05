– KAN GÅ GALT: Sjefen for selskapet bak ChatGPT, Samuel Altman, oppfordret Kongressen i USA å regulere utviklingen av kunstig intelligens (KI).

ChatGPT-sjef: − Kan gå ganske galt

ChatGPT-sjefen Samuel Altman (38) innrømmer at teknologien kan få alvorlige følger.

Kortversjonen ChatGPT-sjef Samuel Altman uttrykte bekymring for potensielle alvorlige konsekvenser av KI-teknologien under en høring i den amerikanske kongressen.

Altman mener det er nødvendig med reguleringer for å redusere risikoen ved stadig kraftigere systemer for kunstig intelligens (KI).

Altman foreslår å opprette et byrå for å utstede lisenser til de kraftigste KI-systemene. Vis mer

– Når denne teknologien utvikler seg, forstår vi at folk er engstelige for hvordan den kan endre måten vi lever på. Det er vi også, sa ChatGPT-sjefen, Samuel Altman i en høring om KI i den amerikanske kongressen tirsdag, ifølge nyhetsbyrået AP.

Under høringen trakk han frem at teknologien kan føre galt av sted - om den ikke reguleres grundig nok.

– Vi tror at fordelene med verktøyene vi har laget klart veier opp for risikoene så langt. Men, å sørge for sikkerhet er essensielt forarbeidet vårt, sa han ifølge The Independent.

– Min største frykt er at [KI-industrien] skal føre til betydelig skade på verden, sa han under høringen, ifølge nettstedet.

Altman understreket behovet for å regulere utviklingen av kunstig intelligens. Han mener tiltak fra myndighetene er «helt avgjørende» for å redusere risikoen ved stadig kraftigere systemer for kunstig intelligens kunstig intelligensKunstig intelligens (KI) er informasjonsteknologi som justerer sin egen aktivitet og derfor tilsynelatende framstår som intelligent. (SNL) (KI).

– Jeg tror at hvis denne teknologien går galt, kan det gå ganske galt. Og det vil vi være ærlige på, sa Altman ifølge The New York Times.

– Vi vil jobbe med myndighetene for å unngå at det skjer.

Foreslår bruk av lisenser

Altman foreslår at det opprettes et byrå som kan utstede lisenser til de kraftigste KI-systemene. Enten et amerikansk byrå, eller et byrå som dekker hele verden.

Forslaget er at byrået kan passe på at den kraftigste KI-teknologien etterlever standarder for sikkerhet. Altman ønsker også at byrået skal kunne trekke tilbake lisenser.

Info Dette er kunstig intelligens (KI) Generativ kunstig intelligens (KI) er en type kunstig intelligens som skaper et vidt spekter av data som tekst, dataprogrammer, bilder, 3D-modeller, video eller lyd.

Teknologien som brukes, kalles maskinlæring, dyp læring og nevrale nett som benytter informasjon som blir matet inn til å generere nye data på egen hånd.

Generativ KI kan brukes til å automatisere en rekke tjenester. Som snakkeroboter i nettbutikker og banker, svare på epost eller skrive programvare. Maskinlæring kan også brukes til å trene opp andre databaserte assistenter.

Selv om ideen om kunstig intelligens har eksistert i flere hundre år, og som begrep siden 1956, var det først i 2012 at man første gang fikk brukt teknologien på bildebehandling. Det krever kraftige datamaskiner og store datamengder for å generere nye data.

At datamaskiner kan ha kunstig intelligens betyr ikke at de også har kunstig bevissthet.

Det er en flora av KI-tjenester i dag. Blant de mest kjente er: OpenAI ChatGPT som svarer på spørsmål, lager tekst og kan generere datakode. Bildegeneratorer som Midjourney, Stable Diffusion og Dall-E er også kjent. (Kilder: Store Norske Leksikon, generativeai.net, tek.no) Vis mer

Liten vilje til regulering

Det er foreløpig ingenting som tyder på at Kongressen i USA vil vedta lover for å regulere bruken av KI, slik EU og en rekke land er i ferd med å gjøre.

Amerikanske myndigheter har likevel lovet å slå ned på skadelige KI-produkter som benyttes for å krenke borgerrettighetene og som bryter lover som skal beskytte forbrukerne.

Demokraten Richard Blumenthal åpnet tirsdagens høring med å demonstrere hvilke muligheter og farer KI kan utgjøre. Det gjorde han med en tale innspilt på forhånd. Talen ble imidlertid ikke holdt av Blumenthal, men av en stemmerobot som lød nøyaktig som ham.

Talen som ble lest opp var for øvrig skrevet av ChatGPT.