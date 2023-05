LETEAKSJON: Militæret leter etter barna med sporhunder.

Usikkerhet om fire savnede barn i Amazonas

I over to uker har barna vært savnet etter en flykrasj i Colombia. Landets president meldte at barna var funnet i live – men tar nå tilbake påstanden. Funn tyder likevel på at de kan ha overlevd krasjen.

Det er 18 dager siden et fly med syv passasjerer krasjet i Guaviare i Colombia. Tre voksne ble funnet døde. Det har imidlertid pågått en stor leteaksjon i Amazonasjungelen etter de fire barna om bord, som er 11 måneder, fire år, ni år og 13 år gamle.

Moren deres er en av de avdøde passasjerene.

Onsdag tvitret Colombias president, Gustavo Petro, at barna om bord på flyet var funnet i live. Det meldte blant annet CBS.

Nå tar han tilbake påstanden.

«Jeg har bestemt meg for å ta det bort fordi informasjonen gitt av ICBF ikke kunne bekreftes. Jeg beklager det som skjedde. Militærstyrkene og urbefolkningen vil fortsette i sin utrettelige søken etter å gi landet nyhetene det venter på», skriver han på Twitter.

Funn tyder på overlevelse

Over 100 soldater har bidratt i søket etter barna.

Ifølge CBS skal eieren av flyet som krasjet, Avainline Charters, ha sagt at en av deres piloter i søkeområdet hadde blitt fortalt at barna hadde blitt funnet i live, og at de ble transportert av en båt.

Selskapet sa også at det ikke hadde kommet en offisiell bekreftelse.

Men funn tyder på at det er håp for at barna kan ha overlevd flykrasjen.

Militæret har tidligere sagt at leteaksjonen ble intensivert etter at de kom over et «tilfluktsrom bygget på en improvisert måte med pinner og grener».

På bilder utgitt av militæret kan man også se sakser, sko og hårbånd mellom grener. En drikkeflaske og halvspiste fruktbiter var også blitt oppdaget før de fant tilfluktsrommet.

DRIKKEFLASKE: Dette er et av funnene som kan tyde på at barna har overlevd flykrasjen.

Barna er fra urfolkssamfunnet Huitoto, som er kjent for å leve i den avsidesliggende jungelen. Samfunnet utvikler ferdigheter innen jakt, fiske og sanking.

Det vites ennå ikke hva som har forårsaket flykrasjen.

Men CBS skriver at colombias katastrofeberedskap har rapportert at piloten meldte om problemer med flyets motor bare minutter før det forsvant fra radaren.

Flytransport er vanlig i regionen, da det er få veier og vanskelig med transport via elven.

SE VIDEOEN OM MILITÆRETS FUNN:

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post