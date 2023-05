NYTT OPPTAK: Donald Trump skal angivelig ha beholdt hemmelige dokumenter - og visst om det, melder CNN som har snakket med flere kilder.

CNN: Nye opptak avslører Trump

Tidligere USA-president Donald Trump sier i et opptak at han beholdt et hemmelig dokument om Iran, melder CNN.

Kortversjonen Tidligere president Donald Trump innrømmer i et opptak å ha beholdt et hemmelig Pentagon-dokument om et mulig angrep på Iran, melder CNN.

Lydopptaket er fra sommeren 2021 og indikerer at Trump forsto at han beholdt klassifisert materiale etter at han forlot Det hvite hus.

Trump etterforskes for håndtering av graderte dokumenter, og i august 2021 fant FBI over 11.000 dokumenter, hvorav 100 var graderte, i hans bolig i Florida.



Føderale påtalemyndigheter skal ha fått tak i et lydopptak av et møte fra sommeren 2021 der USAs tidligere president Donald Trump erkjenner at han beholdt et hemmeligstemplet Pentagon-dokument om et potensielt angrep på Iran.

Det melder CNN.

Opptaket skal indikerer at Trump forsto at han beholdt klassifisert materiale etter at han forlot Det hvite hus, skriver den amerikanske TV-kanalen.

Dokumentet var angivelig fra forsvarsdepartementet og omhandlet et mulig angrep mot Iran, melder CNN, som viser til flere kilder.

CNN har ikke lyttet til opptaket, men viser til flere anonyme kilder som beskriver opptaket.

Trump etterforskes av justisdepartementet for håndteringen av graderte dokumenter. I august i fjor gjennomførte FBI en husransakelse i Trumps bolig Mar-a-Lago i Florida. Der ble det funnet mer enn 11.000 dokumenter, blant dem 100 som var merket som graderte.

HEMMELIGE DOKUMENTER: Det amerikanske justisdepartementet har delt bilder av noen av dokumentene som ble beslaglagt i Mar-a-Lago i Florida i fjor.

