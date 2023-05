IKKE PARTYTELT: Det ser kanskje ut som det rigges for fest i denne svenske hagen, det gjør det ikke. Dette er den uventede luftballongen som falt ned fra oven.

Fikk luftballong i hagen: − Den skulle ha landet på en åker

Et vindkast sendte en luftballong med flere personer ut av kurs, og inn i en hage.

– Det var huseieren som slo alarm, han fikk en luftballong i hagen, forteller Lars Nilsson, luftredningsleder til avisen Sydsvenskan.

Rundt klokken 21.45 meldte avisen om luftballongen som hadde gått ned utenfor Staffanstorp, nordøst for byen Malmö.

– Den skulle ha landet på en åker, men feilbedømte vinden og landingen, forteller pressetalskvinne hos politiet, Sara Andersson, overfor SVT.

Luftballongen skal ha gått ukontrollert ned og landet i et buskas. Selve ballongduken har lagt seg over to hus, opplyser vakthavende befal i redningstjenesten overfor kanalen.

SVT opplyser at det skal ha vært elleve personer som befant seg i kurven, mens TV 4 skriver at et 20-talls person skal ha vært ombord. Ingen ble dog alvorlig skadet.

– Det er lettere skader. Noen skrubbsår, sier Lars Nilsson ved Sjø- og luftredningssentralen, til Aftonbladet.

Politiet skal nå undersøke om det har skjedd noe straffbart da ballongen landet i hagen.

