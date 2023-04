ETTERLATT: En ukrainsk soldat tok en titt på etterlatte russiske stridsvogner nord for Kharkiv i mars 2022. Her ble russiske styrker fra blant annet Nordflåtens 200. moto iserte infanteribrigade drevet tilbake, etter det mislykte russiske felttoget i retning Kyiv i krigens første dager.

E-tjenesten: Russland har mistet 200.000 soldater i Ukraina

Russland har tapt om lag 200.000 soldater i de 13 månedene siden felttoget i Ukraina startet, ifølge anslag fra Etterretningstjenesten. Den russiske eliteavdelingen som skulle forsvare grensen mot Norge, er blant de som har blødd mest.

– Russland gikk til krig mot Ukraina med om lag 200.000 soldater i fjor. Bildet nå er at hele invasjonsstyrken i praksis er tapt, sier Nils Andreas Stensønes, sjefen for Etterretningstjenesten, til VG.

Tallet 200.000 inkluderer både drepte og skadede soldater.

Siden Russland startet invasjonen, har de etter eget utsagn mobilisert ytterligere 300.000 soldater. Ifølge Stensønes er det virkelige antallet trolig noe lavere.

Kom fra grensen mot Norge

Bare en mil fra grensen mot Norge og Nato, i tettstedet Petsjenga, ligger basen til Russlands arktiske elitestyrke, kjent som den russiske hærens 200. motoriserte infanteribrigade.

Fram til januar i fjor var dette Nordflåtens konvensjonelle «knyttneve».

Kampstyrken hadde ansvar for å forsvare noen av Russlands viktigste militære maktmidler: Nordflåten med sine overflatefartøyer, tallrike siloer med strategiske atomraketter, og Russlands kjernefysiske ubåt-flåte.

Før krigen i Ukraina var elitesoldatene i denne brigaden noen av de best trente og utstyrte i hele den russiske hærstyrken. De var ofte avdelingen som først ble utstyrt med nyutviklede konvensjonelle våpen.

E-SJEFEN: Vissheten om at sjansen for å dø på slagmarken i Ukraina er langt over 50 prosent, gjør noe med folk, sier Nils Andreas Stensønes, sjefen for Etterretningstjenesten.

Nå anslår E-tjenesten at mellom 75 og 80 prosent av soldatene fra denne brigaden er såret eller drept i Ukraina.

Den lille styrken som er igjen i Petsjenga, skal være så vidt stor nok til å gi ferske russiske rekrutter et minimum av militær opplæring før de sendes til fronten i Ukraina.

Men kampmoralen er på bunn, ifølge E-tjenesten:

– Avdelingen er preget av sine enorme tap. Soldatene er redde og engstelige. De advarer hverandre og utveksler tips om hvordan man kan unngå bli bli sendt til Ukraina for å dø. Til forskjell fra tiden før krigen startet, vet de nå hva de går til, sier Stensønes.

– Vissheten om at sjansen for å dø på slagmarken i Ukraina er langt over 50 prosent, gjør noe med folk, legger han til.

Les også Ny rapport: Derfor lyktes ikke Putin med å ta Kyiv Spionene var på plass. Dødslistene over viktige ukrainere var skrevet. Torturredskapene var tatt med.

Skulle på øvelse

Fra andre kilder er det kjent at to av brigadens tre kampbataljoner ble sendt til Belogord-området i Russland i januar 2022.

Soldatene ble etter eget utsagn fortalt at de skulle delta i en øvelse på grensen mot Ukraina.

Først midt på natten til 24.februar i fjor, fikk soldatene vite at de var en del av en invasjonsstyrke inn i Ukraina.

Soldatene fra Petsjenga ble først sendt i retning Kharkiv, Ukrainas nest største by.

Allerede det første døgnet ble de angrepet av ukrainske soldater fra bakke og luft.

– De russiske soldatene må ha vært helt uforberedt på å møte motstand. Men neste natt ble brigaden tungt angrepet av ukrainske styrker nord for Kharkiv. Trolig ble brigaden halvert i løpet av kort tid, og de tapte betydelige deler av sitt materiell før de fikk vende tilbake til Russland, sier Stensønes.

Uforberedt

Ukrainske nyhetsmedier rapporterte at sjefen for 200.motoriserte infanteribrigade, oberst Denis Kurilo, ble drept i de første første kampene, sammen med et betydelig antall av hans offiserer og soldater.

Ifølge den norske e-sjefen ble brigaden fra Petsjenga offer for president Putins feilslåtte strategi ved krigens start:

– Putin planla en lynkrig som raskt skulle ta kontroll over Kyiv. Invasjonsstyrken var uforberedt på Ukrainas motstandsevne. De hadde mangelfull taktisk etterretning, og de hadde minimalt med forsyninger, og styrken var spredt ut over store områder, ute av stand til å komme hverandre til unnsetning da de møtte motstand, sier Stensønes.

I månedene som fulgte har brigaden tatt ytterligere tap i kampoperasjoner i Ukraina. Anslag fra vestlig etterretning og ukrainske kilder tilsier at ytterligere flere hundre mann er drept eller såret.

Hjelmer fra andre verdenskrig

I månedene som fulgte har brigaden tatt ytterligere tap i kampoperasjoner langs fronten øst i Ukraina.

En ikke navngitt soldat i brigaden fortalte til Washington Post i desember, at de nyrekrutterte soldatene fikk utlevert hjelmer fra andre verdenskrig, og vester uten skuddsikre plater.

– Avdelingen er i totalt forfall. Vi får ikke trening. De sier bare "Nå er du skytter. Værsågod, her har du et maskingevær", sa han.

Da statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) snakket med president Putin i mars i fjor, formidlet Støre at det er observert tog med kister med døde russiske soldater, på vei tilbake til de russiske nordområdene.

NÆR UTRYDDET: Dette bildet fra februar 2017 viser soldater fra Russlands arktiske infanteribrigade på vinterøvelse i Murmansk-regionen. Etter ett år i krig i Ukraina, skal 75 til 80 prosent av soldatene fra denne brigaden være drept eller såret.

Vil ta mange år

Allerede i krigens første måneder nektet både vernepliktige og kontraktsoldater som var igjen i Petsjenga, å la seg rekruttere til krigstjenesten i Ukraina.

Sanksjonene overfor nektere skal gradvis ha blitt skjerpet.

Men den norske e-sjefen ønsker ikke å svare på spørsmål om hva slags kunnskap E-tjenesten har om hva som venter soldater eller mobiliserte som vegrer seg mot å dra til Ukraina.

Den norske forsvarsledelsen har sagt at det vil ta mange år før Russland igjen vil ha klart å bygge opp igjen en slagkraftig konvensjonell styrke ved grensen mot Norge grense i nord.

Men Stensønes advarer likevel mot å ta lett på Russlands øvrige militære kapasitet:

– Russlands kjernefysiske styrker i nord er uberørt av krigen. Det samme gjelder ubåtflåten, mens noen av overflatefartøyene er sendt til Svartehavet. Luftstyrkene i nord er også i stor grad intakt, sier han.

Fem til ti år

Etter at Finland ble tatt opp som medlemsland nummer 31 i Nato denne uken, har president Putins talsmann sagt at Russland kan bli tvunget til å iverksette mottiltak for å sikre landets sikkerhet.

Men det vil gå lang tid før Russland vil være i stand til å gjenanskaffe noen militær slagkraft på bakken i grenseområdene mot Norge og Finland:

– Det vil ta fem til ti år før Russland vil kunne bygge opp igjen konvensjonelle styrker i nord, som kan utgjøre noen reell trussel mot Finland, sier seniorforsker Karsten Friis på Nupi til VG.