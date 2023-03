REAGERER: Ukraina vil hasteinnkalle FNs sikkerhetsråd for å møte Putins uttalelser.

Ut mot Putins atomvåpenuttalelser – Ukraine krever hastemøte i FN

Russland vil stasjonere atomvåpen i Belarus. Det får Ukraina til å reagere, og krever hastemøte i FNs sikkerhetsråd.

Sak oppdateres.

Det er Ukrainas utenriksdepartement som ber om at FNs sikkerhetsråd avholder et ekstraordinært møte.

Lørdag ble det kjent at Russlands president Vladimir Putin vil utplassere atomvåpen i Belarus.

Russland skal allerede ha flyttet 10 fly til Belarus, som er i stand til å bære taktiske atomvåpen.

– Nok en gang viser Russland at de ikke er i stand til være del av en ansvarlig ordning med atomvåpen som et middel for avskrekking og forebygging av krig, ikke som et et verktøy for trusler og skremsel, sier Ukrainas utenriksdepartement i en uttalelse søndag.

VED LANGBORDET: Vladimir Putin har latt seg intervjue av den russiske journalistan Pavel Zarubin i TV-kanalen Rossya 24.

Nato har søndag kritisert Russlands atomvåpenuttalelser for å være «farlig og og uansvarlig, ifølge Reuters.

– Nato er på vakt, og vi følger situasjonen nmøye. Vi har ikke sett noen endringer i Russlands holdning til bruk av kjernefysiske våpen, som vil føre til at vi juterer vår egen.

Det sier en ikke navngitt tjenesteperson i Nato til Reuters.

Det var i et intervju med journalisten Pavel Zarubin i TV-kanalen Rossya 24 at Putin kommer med uttalelsene om at taktiske atomvåpen nå er på vei til Belarus. Ifølge Putin kan Russland utplassere våpen uten å bryte forpliktelsene i START-avtalen START-avtalenSTART er en forkortelse for Strategic Arms Reduction Talks, og omfatter reduksjoner i og begrensninger på landenes strategiske atomvåpen. Forhandlingene om START ble påbegynt i 1982 og avtalen undertegnet 1991 av presidentene George H. W. Bush og Mikhail Gorbatsjov. Kilde: Store norske leksikon..

Han mener at det Russland plasserer atomvåpen i Belarus, er det samme som USA allerede gjør i Europa.

– Vi gjør bare det samme som USA har gjort i Europa i flere tiår, hevder Putin.

Den russiske presidenten opplyste at et lagringsanlegg for taktiske atomvåpen i Belarus skal være ferdig bygget innen 1. juli i år.

– Minsk har lenge bedt om å utplassere russiske taktiske atomvåpen i Belarus, sier Putin i intervjuet.

I KONTROLLROMMET: Russlands president Vladimir Putin og Belarus’ president Aleksandr Lukasjenko fotografert mens de sammen overvar en atomøvelse i Barentshavet like før krigsutbruddet i fjor.