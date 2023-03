«HYSJPENGER»: Tidligere president Donald Trump er nå tiltalt etter at han skal ha gitt utbetalinger til pornoskuespiller Stormy Daniels for å ikke fortelle om et forhold mellom de to.

New York Times: Donald Trump tiltalt i hysjpenge-saken

AUSTIN (VG) Tiltalen kommer ett år etter at det ble åpnet etterforskning etter mistanke om at Trump hadde bestukket pornoskuespilleren Stormy Daniels.

Det opplyser fire kilder til storavisen New York Times.

Tiltalen dreier seg om utbetalinger Trump skal ha gjort til pornoskuespilleren Stephanie Clifford, kjent under artistnavnet Stormy Daniels, for at hun ikke skulle fortelle om et forhold de hadde hatt.

Ifølge New York Times er det ikke kjent nøyaktig hva han er tiltalt for, bare at tiltalen gjelder den såkalte «hysjpenge-saken».

Utbetalingen av de angivelige «hysjpengene» skjedde via Trumps tidligere advokat Michael Cohen noen uker før presidentvalget i 2016.

Trump nekter for å ha hatt et forhold til Stormy Daniels og har kalt etterforskningen «en heksejakt». Han nekter også for å ha betalt henne for å holde tett.

Trumps advokat Joseph Tacopina har tidligere bekreftet at 76-åringen kommer til å overgi seg dersom han blir pågrepet.

Ekspert: Ting jeg stusser på

USA-ekspert Eirik Løkke sier det er vanskelig å si hva tiltalen vil bety for Trump. Det er langt fra sikkert at tiltalen blir veldig negativt for Trump.

– Det er en storjury som har blitt overbevist om at det er et godt grunnlag for å tiltale Trump. Nå gjenstår det å se hva en jury og domstol i New York kommer frem til. Det er fremdeles ting i denne saken jeg stusser på, blant annet at man ikke har gått videre mot tiltale tidligere.

Løkke er ikke overbevist om at dette vil svekke Trumps muligheter for å bli republikanerens presidentkandidat.

– Jeg tror de fleste supporterne til Trump ser på dette som en politisk beslutning. Supporterne vil nok tenke at folkene i storjuryen er sympatisk mot demokrater, og ikke liker Trump.

Ifølge Løkke har Trump-supporterne gjort sin mening om saken for lenge siden. Nå mener han statsadvokaten på Manhattan har en stor jobb foran seg.

– Det er allerede en vanskelig sak. Statsadvokaten må være ekstremt tydelig i kommunikasjonen, det er veldig viktig.

STORMEN: Stormy Daniels under en pressekonferanse i 2018.

Det kriminelle forholdet

Saken som utspiller seg i et tinghus i New York i dag, startet i 2006. Ifølge pornoskuespiller Stormy Daniels hadde hun og Trump da et seksuelt forhold.

Cohen har vitnet for storjuryen og erkjent at han betalte Stormy Daniels 130.000 dollar. Dette var et utlegg han deretter fikk tilbakebetalt fra Trump, har han fortalt.

Det kriminelle forholdet som juryen har vurdert, er hvorvidt Trump begikk forfalskning av regnskapene da han refunderte Cohen ved å kategorisere dem som advokatutgifter.

Dette vil i så fall være en mindre kriminell forseelse.

Et annet spørsmål, som ville vært et mer alvorlig forhold med mulig fengselsstraff på ett til fire år, er om dette også var ulovlig bruk av valgkamppenger – som videre ble forsøkt dekket til.

Trump er også under etterforskningen for andre forbrytelser, som sin rolle under stormingen av Kongressen 6. januar 2021 og valgpåvirkning i Georgia.

