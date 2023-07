Ekspert: − Putin blir mer paranoid etter opprøret

Etterretningsekspert Tom Røseth mener president Vladimir Putin nå vil holde enda strengere kontroll med hvem han kan stole på.

Kortversjonen Ifølge ekspert vil president Putin bli mer paranoid etter opprøret i Wagner-gruppen lørdag.

De som har støttet Prigozjin eller vært i nær kontakt med ham vil bli nødt til å redegjøre for hva de gjorde under opprøret, og risikerer å bli beskyldt for å ha støttet det.

Røseth forventer innføring av strengere kontroller og lojalitetstester, og avsløring av flere av Prigozjin sine støttespillere som følge av opprøret. Vis mer

Det ble dramatisk forrige helg, da Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin marsjerte mot Moskva – før han brått avblåste.

Nå forventer etterrettningsekspert Tom Røseth følgende konsekvenser i tiden som kommer:

Putin blir mer paranoid.

Det vil innføres strengere kontroller og lojalitetstester lojalitetstester Avhør for å avdekke om personer har støttet Prigozjins opprør for å luke ut illojale personer rundt Putin.

Flere av Prigozjins støttespillere vil avdekkes.

– Det som er naturlig nå er at Putin begynner å se etter utro tjenere, og blir mer paranoid. En tidligere medspiller og venn, Prigozjin, har stukket ham i ryggen, som han selv sier.

– Folk som støtter Prigozjin og har hatt nær kontakt med ham vil være gjenstand for kontroller og sikkerhetssjekker. Det viktigste de må svare på er hva de foretok seg under helgens opprør.

De som ikke aktivt jobbet med å forebygge Wagner-opprøret, kan ifølge Røseth risikere å bli mistenkt for å ha støttet det.

Han tror det blir økt intern sikkerhet og kontroll rundt de Putin nå fatter mistanke mot. Det er hovedlærer ved Stabskolen i Forsvaret Geir Hågen Karlsen enig i.

– Det er stor sannsynlighet for at sikkerhetstiltakene vil bli kraftig innstrammet.

Mulig kupp

Karlsen understreker at det er mye vi ikke vet om Wagner-gruppens opprør forrige helg. Han trekker frem to mulige forklaringer.

– I det minste var forrige helg et opprør fra Prigozjin. I verste fall var det et kuppforsøk, sier Karlsen.

– Et kuppforsøk?

– Det kan hende at høytstående ledere nær Putin har brukt Prigozjin som en brikke i et kuppforsøk.

Sergej Surovikin, også kjent som «General Armageddon», er en av tre russiske toppspillere i krigen i Ukraina, som ikke har vært sett offentlig på flere dager.

Det har kommet flere meldinger om at han er mistenkt for å ha støttet Prigozjins opprør og arrestert, men dette er ikke bekreftet av det russiske forsvarsministeriet.

– Det er absolutt mulig at Surovikin visste om opprøret før det fant sted, fordi han og Prigozjin var i Rostov-na-Donu rundt samme tid før Wagner angrep, sier Røseth.

Sergej Surovikin, også kjent som «General Armageddon» mistenkes for å ha bistått i Wagner-gruppens opprør lørdag.

Info «General Armageddon» Sergej Surovikin, også kjent som «General Armageddon» har mer enn 30 års kamperfaring i det russiske militæret under beltet. Han er kjent for å både være kompetent og brutal på slagmarken. Han og Prigozjin har et offentlig dokumentert, nært forhold. Surovikin ble utnevnt til øverste sjef i krigen i Ukraina oktober i fjor. Han hadde stillingen frem til januar i år, da han ble erstattet med Valery Gerasimov. Analytikere tror denne rokeringen kan ha vært et stikk til Prigozjin fra Putin. Surovikin er nå leder for russisk luftforsvar. Ifølge amerikansk etterretning skal Surovikin ha kjent til opprørsplanene til Prigozjin før opprøret natt til lørdag. Det er ennå ikke avklart om Surovikin aktivt deltok i planleggingen eller hjalp til med helgens opprør. Ifølge en anerkjent russisk journalist, med et bredt kildenettverk, har ikke Surovikin vært i kontakt med familien på flere dager. Heller ikke livvaktene hans har hørt fra seg. Torsdag skal han angivelig ha deltatt på møter, ifølge russiske militærbloggere. Vis mer

– Her er det spørsmål Surovikin må klargjøre overfor russiske myndigheter: Hva visste han før helgens opprør?

Tom Røseth, førsteamanuensis og hovedlærer ved Stabsskolen i Forsvaret

Vil bryte opp Wagner-gruppen

Selv om Prigozjin ikke har vært sett offentlig etter han angivelig landet i Belarus mandag, mener Røseth at han etter all sannsynlighet er under Lukasjenkos beskyttelse.

– Putin vil nok helst ta Prigozjin av dage på sikt, men Wagner-gruppen representerer fremdeles en potensiell trussel mot Moskva. Akkurat nå tror jeg Putin er takknemlig for at Lukasjenko påtok seg rollen som megler for å unngå en mulig borgerkrig, sier han.

Karlsen tror Putin nå vil bryte opp Wagner-gruppen, slik at den ikke lenger vil representere en potensiell intern trussel.

– De har blitt bedt om å velge mellom å bli med i det russiske forsvaret, dra til Belarus eller dra hjem. De er også i ferd med å ta fra dem tyngre våpen. Når det er gjort, tror jeg Putin vil gå etter Prigozjin.

– Når Wagner-gruppen er demontert kommer Russland til å ha begrenset kapasitet. Putin må sette mer av styrker til intern sikkerhet. Det er også usikkert hvordan Wagner-gruppens operasjoner i Aftika og andre steder vil bli videreført, sier Karlsen.

«Putins Kokk» Jevgenij Prigozjin er leder for leiesoldatgruppen Wagner, og ledet an lørdagens opprør.

Valery Gerasimov tok over for Surovikin som forsvarssjef, januar i år.

Info Valery Gerasimov Valery Gerasimov er nåværende øverste sjef i krigen i Ukraina. Han erstattet Surovikin i januar 2023. Gerasimov er sett på som en inkompetent militærleder, og det spekuleres i om hans overtagelse av Surovikins rolle i krigen i Ukraina var et stikk til Prigozjin fra Putin. Et av kravene Prigozjin kom med for å avblåse helgens opprør var at Gerasimov gikk av som forsvarssjef. Gerasimov har ikke vært sett offentlig på flere dager, og det russiske forsvarsministeriet har ikke nevnt ham i offentlige pressemeldinger siden 9. juni. Vis mer

Kan tilbakeholde informasjon

Surovikins fremtid er for Røseth vanskelig å spå. Om han blir vurdert skyldig er det mest sannsynlig med fengselsstraff, om han er uskyldig fremtvinges spørsmålet om han fortsatt har tillit.

– Om Surovikin viser seg å ha aktivt eller passivt støttet opprøret, vil det komme frem. Putin har et ønske om å rense ut de som støttet Prigozjin, og hvis det viser seg at mange passivt har støttet opprøret kan det hende man ikke går offentlig ut med den informasjonen.

– I Surovikins tilfelle er det en mulighet at han blir brukt som et eksempel på hva som skjer med Russlands forrædere. Det vil tiden vise.

Karlsen tror fremdeles krigen kan fortsette i lang tid.

– Ett sannsynlig scenario er at Putin satser på å slite ut vestlig støtte over tid, og bli sittende på områdene Russland har okkupert, sier han.