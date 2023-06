1 / 3 SØRGER: Flere pårørende møtte onsdag opp på et likhus i hovedstaden Tegucigalpa for å identifisere drepte venner og slektninger. forrige neste fullskjerm SØRGER: Flere pårørende møtte onsdag opp på et likhus i hovedstaden Tegucigalpa for å identifisere drepte venner og slektninger.

46 drept i kvinnefengsel i Honduras: − Trodde ikke det kunne være sant

Pårørende fortviler etter den brutale massakren i et kvinnefengsel i Honduras.

Kortversjonen 46 innsatte ble tirsdag drept i et kvinnefengsel i Tamara i Honduras.

Gjengen Barrio 18 er mistenkt for å stå bak drapene, og pårørende forteller at flere innsatte var redde i tiden før massakren.

President Xiomara Castro har sparket landets sikkerhetsminister Ramón Sabillón etter hendelsen, og mener de innsatte må ha fått hjelp fra ansatte til å gjennomføre drapene. Vis mer

– En gruppe væpnede mennesker gikk til avdelingen til en rivaliserende gjeng, låste dørene, og begynte å skyte på dem.

Det sier Juan López Rochez i det nasjonale politiet i Honduras, ifølge nyhetsbyrået AP.

Han snakker om en nesten ufattelig massakre i et kvinnefengsel i byen Tamara i Honduras tirsdag denne uken – en hendelse president Xiomara Castro har kalt «uhyrlig». 46 innsatte ble drept. Halvparten ble skutt eller drept med macheter, og de overlevende ble brent inne på cellene sine.

Ifølge politiet står den brutale gjengen Barrio 18 bak drapene.

Pårørende reagerer

Flere av familiemedlemmene til de drepte kvinnene har fortalt at deres kjære fortalte om frykt og trusler i tiden før drapene.

Marlene Hernandez forteller om den siste samtalen hun hadde med kusinen sin Paola Yamileth, to dager før hun ble drept i fengselet.

– Hun fortalte «jeg føler døden her og jeg er redd de kommer til å drepe meg», sier Hernandez, som møter nyhetsbyrået Reuters utenfor et likhus i hovedstaden Tegucigalpa.

– Jeg trodde ikke det kunne være sant, sier Aida Portillo, tanten til Paola.

Hun forteller at niesen var dømt for narkotikahandel.

– Vi visste at fengslene i Honduras er farlige, men jeg hadde aldri trodd at de ville dø mens de sonet straffen sin, og på den måten, legger hun til.

1 / 2 Sikkerhetsstyrker utenfor fengselet Centro Femenino de Adaptacion Social (CEFAS) i Tamara etter det dødelige opprøret. forrige neste fullskjerm Sikkerhetsstyrker utenfor fengselet Centro Femenino de Adaptacion Social (CEFAS) i Tamara etter det dødelige opprøret.

Tror de fikk hjelp fra innsiden

I etterkant av massakren hagler kritikken mot sikkerhetsmyndighetene og fengselsvesenet. Hvordan kunne de innsatte gjennomføre et så brutalt angrep, og hvordan fikk de tak i våpen?

Etter det brutale angrepet ble det funnet flere ulovlige våpen i fengselet: 18 pistoler, en rifle, to maskinpistoler og to granater, skriver AP.

– Det må åpenbart ha vært menneskelige feil her. Vi etterforsker alle som jobber ved fengselet, sier López Rochez i det nasjonale politiet.

President Castro hevder at noen på innsiden i fengselet må ha visst om og samtykket til angrepet. Hun har sparket landets sikkerhetsminister Ramón Sabillón etter hendelsen.

MISTET KONTROLLEN: Sikkerhetsstyrker utenfor fengselet Centro Femenino de Adaptacion Social (CEFAS) i Tamara etter det dødelige opprøret.

Lederen for fengselsvesenet i landet, Julissa Villanueva, sier at hun tror massakren var et resultat av at myndighetene nylig har «slått ned på organisert kriminalitet» bak murene, skriver NTB.

– Vi kommer ikke til å gi oss, sa hun tirsdag kveld.

– Det handler om å hindre at det smugles narkotika og våpen inn i fengslene. Denne hendelsen viser at myndighetene ikke har lyktes med dette, sier menneskerettseksperten Joaquin Mejia.

