Nato-generalsekretær Stoltenberg: − Må ikke undervurdere Russland

I forkant av toppmøtet i Vilnius holdt Nato-generalsekretær Jens Stoltenberg en pressekonferanse tirsdag kveld. Der gikk han ut med en advarsel.

– Vi så alle begivenhetene i Russland de siste dagene. Dette er interne anliggende. Men Putins handlinger har økt spenningen. Vi må ikke undervurdere Russland. Det er viktig at vi fortsetter å gi Ukraina vår støtte, sa Stoltenberg under pressekonferansen.

– Kampene er harde, men Ukraina gjør fremskritt. Vi må fortsatte å tilby Ukraina vår støtte.

Han bekreftet at støtten til Ukraina vil gi landet sterkere mulighet for å kjempe mot Russland.

Videre sa Stoltenberg at tyske styrker raskt vil kunne rykke inn via Litauen for å beskytte landet.

– Russlands krig viser at vi ikke kan ta fred for gitt og at vi må styrke våre forsvarsevner.

Stoltenberg: – Klar beskjed til Moskva

Stoltenberg understreket at Nato vil styrke hele alliansen og at dette vil være temaet under toppmøtet.

– Det som er absolutt klart er at vi har sendt en klar beskjed til Moskva om at vi vil beskytte hver tomme av våre alliertes områder, sa Stoltenberg.

– Vi gjøre ikke det for å provosere frem en konflikt, men for å beskytte våre områder, understreket han.

– Vi vil følge med og forsikre oss om at vi alltid vil kunne forsvare våre allierte. Det gjelder særlig landene som grenser mot Belarus.

Stoltenberg fikk også spørsmål om han kommer til å fortsette som generalsekrær.

– Jeg har vært tydelig på hvor jeg står i dette spørsmålet og har ikke mer å tilføye, sa Stoltenberg.

Generalsekretæren understreket at de allierte står sterkt sammen og at president Putins avgjørelser ikke påvirker dette:

– Allierte er enige i at Natos dør er åpen. Alle er enige om at Ukraina er velkommen. Vi har understrekt det gjentatte ganger. President Putin har ikke et veto når det gjelder utvidelsen av Nato, sa Stoltenberg.

– Men det viktigste er å sørge for at Putin ikke vinner frem i Ukraina. Derfor vil vi øke vår støtte til Ukraina.

Støtten gjelder både militært, politisk og med tanke på et kommende Nato-medlemskap, presiserte Stoltenberg.

Stoltenberg har tidligere uttalt at han forventer forsterket Ukraina-støtte under Nato-toppmøtet.

Han har også sagt at han vil skjerpe Nato-målet om at medlemslandene bidrar med to prosent fra sitt statsbudsjett.

Litauens president Gitanas Nauseda har invitert stats- og regjeringssjefene i Nato til toppmøtet som finner sted 11. og 12. juli.

– Et sentralt toppmøte

Pressekonferansen ble holdt sammen med Nederlands statsminister Mark Rutte.

– En ting er klart for oss alle. Dette blir et sentralt toppmøte, uttalte Mark Rutte innledningsvis.

Følgende tre områder vil bli sentrale under samtalene i toppmøtet, opplyste han: Moldova, Svartehavet og Natos østflanke.

Den nederlandske statsministeren sa videre at krigen i Ukraina går imot alt Nato står for.

– Ukraina har vår uforbeholdne støtte, understreket Rutte.

– Uskyldige sivile vil bli beskyttet mot Putins angrep, nå og i tiden fremover.

Vil korte veien for Ukraina

I forkant av møtet har generalsekretær Stoltenberg samlet støtte internt i Nato for en plan som kan gjøre veien kortere for Ukraina til Nato-medlemskapet president Volodymyr Zelenskyj ønsker.

Kjernen i Stoltenbergs skisse er at Ukraina ikke skal å gå via en formell planprosess før medlemskap blir aktuelt.

Internt i Nato kalles denne planen for «Membership Action Plan», MAP.

Ifølge VGs opplysninger skal Stolenberg ha lagt frem skissen på et uformelt utenriksministermøte i Oslo.

MØTES I VILNIUS: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj og Jens Stoltenberg skal møtes under toppmøtet i Vilnius i juli.

Måneder med uenighet

Bakgrunnen for Stoltenbergs forslag var måneder med uenighet mellom medlemslandene for hvor langt alliansen skal gå i å love Zelenskyj mer en et Nato-vedtak fra 2008 om at Natos dør står åpen for Ukraina en gang i fremtiden.

Mens flere av medlemslandene i øst ønsker å forplikte Nato til å love et slikt medlemskap raskt, har land som USA og Tyskland holdt igjen.

Et annet tema for møtet blir trolig Sveriges Nato-medlemskap. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogans har så langt motsatt seg dette.

Nytt møte om Sverige og Finland neste uke

Dette ble adressert under pressekonferansen tirsdag. Der kom det frem at andre Nato-land fremdeles ønsker og regner med at Sveriges medlemskap vil bli sikret under det kommende toppmøtet.

Stoltenberg fortalte at han snakket med Erdogans om dette søndag 25. juni.

– Mitt budskap er at Sverige har levert og overholdt sin del av avtalen mellom dem, Finland og Tyrkia. Nå er tiden inne for å ferdigstille medlemskapsprosessen. Det vil være bra for den nordiske regionen, for Baltikum og hele Nato – inkludert Tyrkia, sa Stoltenberg under pressekonferansen.

Videre fortalte han at Erdogan har gått med på et møte om Sverige, Finland og Tyrkia i Brussel neste uke.

Både utenriksministrene og forsvarsministrene fra de respektive landene er ventet å stille på møtet.

– Målet er å få fremgang så vi kan ha et positiv avgjørelse under Villnius-toppmøtet.

Støre: – Vi har ingen tid å miste

Statsminister Jonas Gahr Støre talte også under pressekonferansen. Han berømmet Stoltenberg for lederskapet og fremhevet at Norge støtter Ukraina og vil fortsette å gjøre det.

– Norge har forpliktet seg til en femårsplan der vi støtter Ukraina, sa Støre.

Han understreket at det haster å få Sverige som Nato-medlemskap.

– Vi har ingen tid å miste for å sikre Sveriges medlemskap, sa Støre.