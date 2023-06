FULL FEST: Tory-politikerne kan i en video bli sett dansende på en fest i desember 2020.

Ny video viser britiske konservative danse under «partygate»

For første gang er en video fra en av de kontroversielle «partygate»-festene i Storbritannia publisert.

Den britiske avisen The Mirror delte videoklippet som viser høytstående tory-politikere og medarbeidere samlet på kontoret til Det konservative partiet.

Boris Johnson var ikke til stede på denne festen, men reaksjonene er likevel sterke.

Boligminister Michael Gove anerkjenner at videoen er «forferdelig» og «uakseptabel».

Storbritannias politi er under press for å gjenoppta etterforskningen av festene, etter tidligere å ha avsluttet den på grunn av utilstrekkelig bevis. Vis mer

Da resten av Storbritannia levde under strenge corona-restriksjoner i 2020 og 2021, samlet en rekke høytstående tory-politikere tory-politikerepolitikere fra Det konservative parti (The Conservative Party) på høyresiden i Storbritannia seg til det som ble påstått å være flere ulovlige fester.

Skandalen fikk navnet «partygate» i britisk presse.

Tidligere er det kun bilder fra festene som har sirkulert i medier, men nå har den britiske avisen The Mirror publisert en video fra en av festene som skal ha skjedd 14. desember 2020.

Videoen viser et titalls mennesker som er samlet på det som skal være partikontoret til Det konservative partiet. Festdeltagerne kan bli sett stående tett sammen i et rom og drikkende blant annet øl og vin.

Daværende statsminister Boris Johnson skal ikke ha vært til stede på denne festen.

Et par, som er identifisert som valgkamprådgiverne Malin Bogue og Jack Smith, danser sving til den kjente julesangen «Fairytale of New York» av The Pogues og Kirsty MacColl.

I videoen kan man se det noe ustø paret i sin svingom velte vinglass og søle over et bord med mat. Opptrinnet skjedde foran flere skilt som ber folk holde avstand.

PÅ VEI: Boris Johnson i baksetet av en bil på vei til en høring i London tidligere i år, hvor han måtte svare for seg etter «partygate»-festene.

– Filmer du dette?

Flere festdeltagere er oppmerksom på at dansingen filmes, og er tilsynelatende bekymret for om videoen havner i gale hender.

«Filmer du dette?» spør en mann halvveis i videoen.

Man kan også høre en annen si «Så lenge du ikke strømmer at vi, liksom, tøyer reglene».

Storbritannia levde under noen av de strengeste corona-restriksjonene i desember 2020.

I London var det forbudt for to eller flere fra ulike husstander å møtes innendørs, og Dronning Elizabeth feiret julen 2020 alene sammen med sin mann Prins Philip i Windsor slott.

Metropolitan Police etterforsket festene i desember 2020, men avsluttet etterforskningen uten å gi bøter eller andre reaksjoner på grunn av utilstrekkelig bevis.

The Mirror skriver at politiet i Storbritannia nå er under press for å se på saken på nytt.

FORFERDELIG: Boligminister Michael Gove (Konservativ) er ikke nådig i sin dom av videoen.

Reaksjoner lar ikke vente på seg

Nåværende boligminister Michael Gove har kommentert videoen og innrømmer at den er «forferdelig» og «uakseptabel».

– Jeg vil beklage til alle som ser på dette og tenker at disse folkene bryter reglene som er utformet for å beskytte oss alle, sa han på programmet Sophy Ridge on Sunday på kanalen Sky.

Nestleder i det britiske Arbeiderpartiet (Labour party) Angela Rayner har uttalt at videoen viser at de konservative åpent har hånet reglene som det britiske folket fulgte.

– De mener det gjelder egne regler for seg selv, og andre regler for alle andre, sa hun.