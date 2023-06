Wagner-gruppen inn i Russland: Enkelt forklart

Wagner-gruppen Wagner-gruppen Wagner-gruppen er et privat, militært selskap, og består av leiesoldater som kjemper på Russlands side i Ukraina-krigen. med sjefen Jevgenij Prigozjin oppfordrer russere til å slutte seg til ham etter at han anklagde Russlands forsvarsminister for å ha beordret et angrep på Wagner-soldater.