Borgermester Klitsjko: − Putin må ikke få stjele julen

LIVIV/OSLO (VG) Innbyggerne i mørklagte ukrainske byer forteller VG om hvordan de lever uten varme, lys og vann. Borgermesteren i Kyiv lover at juletrær skal settes opp – uten lys.

Den siste uken har Kyiv og andre storbyer i Ukraina vært delvis uten strøm, etter de russiske missilangrepen i forrige uke.

Hvordan er livet i mørklagte byer? VG har via vår tolk i Ukraina skrevet tekstmeldinger med en småbarnsfamilie i Kyiv:

– Strømingeniørene og vannspesialistene jobber som helter, akkurat som våre militære stryker, sier Yuliia Venger (51) til VG.

Trebarnsmoren jobber for å holde livet for seg og familien i gang.

– Siden masseangrepene med missiler mot Kyiv startet i oktober, prøver vi å lage lyspunkter i hverdagen. Nå går vi ut på resturanter for å feire våre bursdager og andre merkedager, fordi vi må kunne leve tross de dårlige forholdene, sier hun.

VANSKELIG HVERDAG: Yuliia Venger (51) med familien i Kyiv.

Hun forteller om et hardt liv i Ukrainas hovedstad siden krigens start, men nå er alt verre enn tidligere:

– Vi forsto ikke at fienden ville ødelegge hele strømsystemet vårt. Terroristene viser nå sitt sanne ansikt til verden, sier hun om den russiske ledelsen.

VG snakker med henne mens strømmen har vært borte i lange perioder.

Nylig, da strømmen plutselig kom tilbake etter en lang mørklagt periode, brøt sønnen ut: «Ovnene varmer igjen, vi slipper å fryse i kulden!»

KJÆRLIGHET I MØRKETS BY: Et par kysser på en bar under et strømbrudd i Kyiv 24. november.

Barna i familien lever som barn over hele Ukraina et liv totalt utenom det vanlige – og de nye, hyppige strømbruddene har gjort alt enda vanskeligere:

De studerer hjemmefra, fordi bomberommet på skolen er for lite, ifølge moren. Samtidig er vinduene enda ikke reparert siden et lufttrykket fra et bombenedslag knuste dem for en tid tilbake.

– Når strømmen så ofte er borte kan ikke barna delta i undervisningen, fordi internett og alt lys forsvinner. Jeg kan heller ikke jobbe, fordi jeg kan ikke la barna være alene hjemme, sier hun.

Nå håper familien bare at dette ikke skal bli den nye normalen.

Sønnen Lev gjør lekser ved vinduet før lyset forsvinner, med en batteridrevet lommelykt som ekstra lyskilde.

– Må ikke få stjele julen

I den ukrainske hovedstaden faller snøen og det er minusgrader, og fremdeles er store deler av byen uten strøm.

Men de stadige angrepene skal ikke få ødelegge førjulstiden, lover borgermester Vitalij Klitsjko.

– Ingen skal få avlyse nyttår og julaften, og den spesielle atmosfæren. Putin skal ikke få stjele vår jul, sier den tidligere tungvektsmesteren i boksing.

– Jeg vil ikke frarøve våre barn å få møte julenissen, fortsetter han.

STORE UTFORDRINGER: Vitalij Klitsjko, ordføreren i Kyiv, fotografert på kontoret den 18. november. Byen hans er nå hardt rammet av Russlands nye krigføring.

Det vil bli satt opp tradisjonsrike juletrær, men uten julelys, for å spare strøm, forklarer Klitsjko.

Store folkesamlinger vil ikke tillates, noe som tidligere har vært vanlig på nyttårsaften.

Tradisjonelt har det vanligste for ortodokse kristne i Ukraina vært å feire jul i tråd med den julianske kalenderen på den 7. januar, altså etter nyttårsaften.

Men den ortodokse kirken tillater i år også feiring på 25. desember, slik landets gresk-katolske innbyggere har hatt for vane.

Endringen for ortodokse blir sett som en måte å markere avstand til Russland på, skriver The Guardian.

Familien VG snakker med i Kyiv gjør seg nå klar til julefeiring:

– Vi skal pynte juletreet om et par dager, jeg har allerede kjøpt inn pynten, sier Yuliia.

VINTERMØRKT KYIV: En kvinne går forbi en ortodoks kirke i den ukrainske hovedstaden i forrige uke.

TRENING I MØRKET: Daria Bolgar under en treningsøkt under strømbruddene i Kyiv.

Skeptisk til julefeiring

Før helgen snakket VG med Kyiv-innbygger Daria Bolgar om situasjonen i landet. Over tekstmeldinger beskrev 32-åringen til VG livet i Ukrainas hovedstad akkurat nå.

– Det er kaldt her, og uten elektrisitet fungerer ikke ovnene. Når telefonlinjene slås ut, er det til og med vanskelig å få informasjon om hvordan det går med venner og slektninger, skrev hun.

Tirsdag har VG fått kontakt med henne på nytt. Strømmen er delvis tilbake, men livet er på ingen måte som normalt.

TIL HJEMMEBRUK: Mange ukrainere kjøper slike gassbeholdere til å varme enkle måltider.

– Vi planlegger ingen vanlig julefeiring. Vanligvis samles vi i store lag med venner og slektninger. Nå spiser vi kanskje en rolig middag sammen og ber om at krigen skal ta slutt, skrover hun.

Daria forteller at det har vært stor debatt om å sette opp juletrær. Både grunnet mangel på strøm, om det offentlige skal betale og om det er trygt.

– Det har vært omstridt. Noen mener barna må få kjenne julegleden. Forsvaret skal gi en vurdering av sikkerheten. Selv synes jeg det er en dårlig idé. Hvis man vil feire med sine barn, bør man gjøre det hjemme med nær familie.

SOMMERMINNE: Kateryna Bysjyk (28) med katt og kjæresten Vitalij Nikolajenko (28) på et bilde fra lykkeligere tider.

– Kjøper gassbeholdere

På telefon fra Tsjernihiv nord i Ukraina forteller et ukrainsk samboerpar om utfordringene med å leve uten jevn tilgang til strøm.

– Vi vet aldri når vi har strøm eller ikke, sier Vitalij Nikolajenko (28), som bor sammen med kjæresten Kateryna Bysjyk (28) i en såkalt Khrutsjov-blokk, altså i en sovjetbygd bygning i byen.

– Russernes bombing av strømanlegg gjør at myndighetene må spare på strømmen. Det er egentlig en plan på når vi skal ha strøm og ikke, men noen ganger blir strømmen borte uten at vi vet om det. Det er ikke så veldig praktisk. Vi har heldigvis gass til matlaging, men innimellom er også sentralgassen borte, og mange har kjøpt egne gassbeholdere til å lage småretter, forteller Vitalij, som er programmerer av yrke.

VG skal akkurat til å spørre om hvordan de skal feire ukrainsk nyttår og jul, da Vitalij med ett banner stygt:

– Nå gikk strømmen, og da forsvinner snart også mobildekningen. Ha det bra!

Zelenskyj: – Venter nye angrep

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier i en selfie-video lagt ut av presidentens presseteam at Ukraina må forvente nye angrep på vann- og strømnettet.

– Vi forstår at terroristene planlegger nye angrep. Vi vet det helt sikkert. Så lenge de har missiler, vil de dessverre ikke roe seg ned. Men vår evne til å ta oss av de mest sårbare, de eldre, barnefamilier, de som har mistet hus eller slektninger i krigen, det er vår beskyttelse. Vårt samhold er vår styrke mot terror, sier Zelenskyj.

– Våre forsvarsstyrker gjør seg klare, hele landet forbereder seg. Vi venter, engstelige, for det som kommer. Følg flyalarmen, og ikke etterlatt noen som trenger hjelp, fortsetter han.

MØRKLAGT: Folk går ut fra en undergang i Kyiv mandag kveld, der byen er delvis mørklagt etter russiske angrep mot strømnettet i forrige uke. SHOPPESTOPP: Rulletrappen i et stengt storsenter i Kyiv mandag kveld, der byen er delvis mørklagt etter russiske angrep mot strømnettet i forrige uke.

USA lover hjelp

I forrige uke ble et titalls russiske krysserraketter skutt mot flere kraftverk og byer. Både strøm-, vann- og varmenettverk ble ødelagt. I Kyiv er strømforsyningen fortsatt ustabil, og 40 prosent av regionen mangler strøm, sa guvernør Oleksij Kuleba mandag.

På nasjonalt nivå er strømforsyningen nå tilbake på 70 prosent av det den skal være på, skriver det nasjonale strømverket, ifølge Reuters.

USA skal tirsdag komme med en plan for å hjelpe Ukraina å reparere strømnettet i Ukraina.

Også vannforsyningen i Kyiv har vært rammet. Bilder fra byen viser lange køer. Noen steder henter folk inn vann fra takrenner.

VANNMANGEL: Folk samler vann der de kan i Kyiv. VANNMANGEL: Folk samler inn vann i flasker.

Huitfeldt: – Bruker kulden som våpen

Mandag besøkte utenriksminister Anniken Huitfeldt Kyiv. Der fikk hun oppleve hvordan ukrainere frykter å fryse uten å ha varme, strøm og vann.

– Jeg har aldri vært her om vinteren før. Det er veldig kaldt. Nå ser vi hvordan Putin bruker kulden som våpen. Det er veldig sterkt å være her nå. Folk forteller at de frykter kulden, de frykter å fryse, sa Anniken Huitfeldt til VG fra Kyiv.

– De fleste bor i leiligheter, uten peis eller andre muligheter til å fyre. Det kan bli ned mot 25 minusgrader, så mister de strømmen er de i fare. De kan stå uten tilgang til helsetjenester og sykehus, med de alvorlig konsekvenser det kan få, utdypet hun.

I KYIV: Utenriksminister Anniken Huitfeldt i den ukrainske hovedstaden.

Huitfeldt lovet at Norge skal fortsette å støtte Ukraina.

– Vi skal bidra med humanitær hjelp og våpen. Vi skal hjelpe Ukraina til krigen mot Russland er vunnet.