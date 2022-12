NY TOPPSJEF: Elon Musk har lovet å være åpen om Twitters fortidige og nåværende handlinger rundt sensur.

Publiserte «avsløring» om Twitter-sensur

Twitter stanset delingen av en sak om Joe Bidens sønn Hunter Biden som New York Post publiserte like før valget i 2020. Nå publiserer journalisten Matt Taibbi interne avsløringer.

Det skjer med Twitter-sjefen Elon Musks heiarop og velsignelse. Musk skrev tidligere fredag på Twitter at han ville publisere detaljene rundt det han beskriver som hemmelighold av en kontroversiell nyhetssak.

Bakgrunnen er New York Post, som på denne tiden var støttespillere for sittende president Donald Trump, og deres publisering av en sak om Hunter Biden og hans laptop. I e-poster fra Hunter Bidens laptop kommer det frem at han introduserte sin far Joe Biden,daværende visepresident til en toppsjef i et ukrainsk energiselskap. Dette skjedde mindre enn et år før Biden skal ha lagt press på Ukraina om å sparke en aktor som etterforsket dette selskapet.

Twitter holdt i utgangspunktet tilbake viderespredningen av saken fordi man hadde mistanker om at den kom som følge av hacking og utenlandsk innblanding i valget i USA, skriver Business Insider.

Narrativet om et korrupt forhold mellom Joe Biden, sønnen Hunter Biden og Ukraina er et russerne skal ha påbegynt allerede i 2014.

FAR OG SØNN: Joe Biden med sønnen Hunter i Massachusetts i slutten av november.

Taibbi skriver at han refererer fra tusenvis av interne dokumenter som han har fått fra interne kilder i selskapet. Han skriver at Twitters system for å kontrollere og sensurere meldinger etterhvert ble veldig ubalansert. Siden de aller fleste ansatte hos Twitter tenderte til å være Demokrat-velgere.

– Det var basert på kontakter. Siden Twitter i overveldende grad hadde og har ansatte som har ett poltisk syn så ble det flere kanaler som ble åpnet for venstreorienterte enn for høyreorienterte, skriver Taibbi.

Han skriver likevel at han, til tross for tilgangen til alle dokumentene, ennå ikke har sett noe bevis for at det var press fra myndighetene om å holde tilbake Hunter Biden-saken.

Taibbi skriver at beslutningen ble tatt på høyt nivå i selskapet, men uten at toppsjef Jack Dorsey visste noe om det.

Taibbi peker på juridisk sjef i Twitter, Vijaya Gadde, til å være sentral i prosessen.

– Hacking var unnskyldningen men innen kort tid skjønte folk kjapt at det ikke kom til å holde. Likevel var det ingen som hadde «guts» til å reversere beslutningen, sier en ikke navngitt Twitter-kilde ifølge Taibbi.

Han viser til flere som stiller spørsmål ved beslutningen internt i Twitter.