Dramaet i Kherson: − Sakte kaldkveling

Mens den ukrainske lynoffensiven i nord får det meste av oppmerksomheten, bruker styrkene i sør en annen tilnærming: En seig nedsliting av russiske soldater.

31. august bekreftet ukrainske myndigheter at de innledet en offensiv i den sørlige regionen Kherson, alles øyne ble rettet dit.

Men fokuset skulle snart skifte – for etter hvert begynte det å komme meldinger om at noe foregikk i Kharkiv-regionen nordøst i landet.

Nå vet vi hva.

Den siste uken har ukrainske styrker hurtig gjenerobret flere viktige byer i Kharkiv-regionen – behørig dokumentert på sosiale medier:

GJENEROBRET: En ukrainsk soldat heiser flagget i landsbyen Vysokopillja i Kherson-regionen i den første uken av september. Bildene er verifisert av Faktisk Verifiserbar.

Men offensiven foregår også i Kherson-regionen. Bare på motsatt vis:

Sakte, men jevnt, presser ukrainske styrker fremover med mindre angrep.

– Jeg er imponert over at Ukraina taktisk behersker to ytterpunkter av moderne krigføring, sier Palle Ydstebø ved Krigsskolen.

Ukraina har ved å jevnlig angripe strategisk viktige broer fysisk avskåret de 15–30.000 russiske soldatene som befinner seg på nordsiden av Dnipro-elven. Slik hindrer Ukraina både forsterkninger og forsyninger å komme frem.

Kontinuerlig angriper de kommandoplasser, artilleri- og ammunisjonslagre.

– Det er en seig operasjon. En sakte kaldkveling, forklarer Ydstebø.

– I Kherson vil ukrainerne bruke tiden som et våpen. De holder russiske soldater fast og sliter dem ned. Tygger seg jevnlig innover mot Kherson by langs fire akser.

Ukraina: Russere vil overgi seg

Også tenketanken Institute for the Study of War (ISW) skriver at Ukraina stadig svekker russiske styrkers moral og kampevne.

De skriver i tillegg i sin oppdatering 13. september at Ukrainas sørlige kommando 12. september uttalte at russiske styrker som befinner seg langs den nordlige siden av Dnipro-elven forsøker å forhandle om å overgi seg.

– Jeg har sett meldinger om dette. En del av analytikerne jeg følger er ganske skeptiske, sier Ydstebø.

Han påpeker at hvis det er noe i det, spørs det hvor store avdelinger det er som forhandler om å overgi seg.

– Dette er også psykologisk krigføring: Ukraina prøver å overbevise andre russiske soldater om å gjøre det samme. I krig har det fungert før.

Venter Kherson på en bykrig?

ISW viser i sin rapport til satellittbilder fra Kyselivka, 15 kilometer nordvest for Kherson by, som skal vise at kun fire russiske militære kjøretøy står igjen i den strategisk viktige byen.

«Dette stemmer overens med rykter om at Folkerepublikken Donetsk har forlatt Kyselivka og beveget seg tilbake mot Dnipro-elven», skriver ISW.

Ifølge tenketanken kan denne mulige tilbaketrekningen svekke Russlands evne til å forsvare nordvestlige Kherson by.

Så: Kan det bli en krig i Kherson bys gater, den eneste ukrainske regionhovedstaden russiske styrker har lyktes med å innta?

Det tror Ydstebø at Ukraina i det lengste vil unngå. De vil ikke rasere byen, og de vil ikke skade sivile.

– Jeg tror heller de vil utmatte dem. Ukraina har initiativet, og de kan bruke den tiden de vil, men i verste fall risikerer de å måtte angripe Kherson by. Det har kommet noen meldinger om at de oppfordrer innbyggerne til å søke dekning.

Symbolet Krim-halvøya

Ydstebø forklarer at Kherson by er viktig for Russland fordi den er et knutepunkt for videre operasjoner – og er essensiell for å kunne forsvare tilgangen til Krim-halvøya.

Ydstebø kaller den russiske fortellingen om Krim «på grensen til mytologisk». Putins popularitet økte da Russland annekterte halvøya i 2014.

– Krim er et symbol?

– Ja. For Russlands syn på Ukraina som «lillerussere». Og det vet Ukraina svært godt.

Et tap av den vil være et såpass stort politisk prestisjenederlag at det kan rokke ved Putins og hele maktregimets legitimitet.

Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj, uttalte søndag kveld følgende:

– Målet vårt er å fjerne okkupasjonen av hele landet vårt. Vi kan ikke la Russland fortsette okkupasjonen, som de startet tilbake i 2014.