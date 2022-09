HYLLES: Elton John hyllet dronning Elizabeth da han holdt konsert i Toronto i Canada torsdag. Foto:

Britiske kjendiser om dronning Elizabeth: − Hun jobbet jævlig hardt

Helen Mirren, Daniel Craig og Elton John er blant kulturtoppene som hyller avdøde dronning Elizabeth og sier hun etterlater seg en arv uten like.

– Vi sørger over en kvinne som – med eller uten kronen – var et symbol på edelhet, sier Mirren, som har spilt dronning Elizabeth både på film og scene.

James Bond-stjernen Daniel Craig, som spilte inn en scene sammen med dronningen til åpningen av London-OL i 2012, sier hun etterlater seg en «arv uten sidestykke og vil bli dypt savnet».

– Som så mange andre, ble jeg veldig trist av dagens nyhet, og mine tanker går til kongefamilien, til dem hun elsket og til dem som elsket henne, skriver filmstjernen på Instagram.

REGENT: Dronningen i nvember 2001.

Elton John skriver på nettet at dronningen har vært en stor del av hans liv «fra barndommen og fram til i dag».

– Det var inspirerende å være i hennes nærvær, og hun ledet landet gjennom noen av våre største – og våre mørkeste – øyeblikk, med eleganse, anstendighet og en ektefølt varme. Jeg vil savne henne inderlig, skriver sangeren og komponisten.

Elton John hyllet også dronningen fra scenen på en konsert han holdt i Toronto torsdag kveld.

– Jeg er glad hun får hvile og hun fortjener det. Hun jobbet jævlig hardt, sa artisten ifølge Sky News.

HYLLER: Elton John hyller dronningen både på sosiale medier og fra scenen. Her er han på konsert i Chicago i august.

En annen som hedret dronningen fra scenen, var Harry Styles som holdt konsert i Madison Square Garden i New York. Ifølge Entertainment Online dro han i gang en stor runde applaus for dronningen og hennes 70 år med tjeneste.

HYLLET: Harry Styles, her på filmfestivalen i Venezia tidligere i uken.

Også fotballstjerne David Beckham er blant de mange som hyller dronningen på sosiale medier:

«Så knust vi føler oss i dag viser hva hun har betydd for folk i dette landet og rundt i verden. Så mye hun inspirerte oss med sitt lederskap. Så mye hun trøstet oss i vanskelige tider. Frem til sine siste dager tjente hun landet sitt med verdighet og elganse.»

En annen som påpeker at dronningen «alltid har vært der», er Rolling Stones-vokalist Mick Jagger, som minnes at han så høydepunktene fra bryllupet hennes på TV og husker henne «som en vakker ung kvinne til hun ble nasjonens elskede bestemor». Også musikerkollega og Beatles-frontfigur Paul McCartney minnes den døde kongen og har delt et bilde av en ung Elizabeth i sosiale medier.

– Må hun hvile i fred. lenge leve kongen, skriver McCartney.

– Hennes ettermæle vil være minnet om et uselvisk symbol for kjærlighet, forståelse og feiring av medmennesker over hele verden, uansett race og religion. Hun har vært et ankerfeste, ikke bare for Storbritannia og Samveldet, men en inspirasjon for hele verden gjennom sin livslange tjeneste, oppsummerer komponist Andrew Lloyd-Webber.

Ifølge Sky News toppet dronningens død også trending-listene i kinesiske sosiale medier. Den kinesiske presidenten Xi Jinping uttrykte også kondolanse fredag.

«Hennes død er et stort tap for det britiske folket.» sa han i en uttalelse fredag.