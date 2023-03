ANDROMEDA: Denne båten skal i følge den danske avisen Ekstra Bladet ha blitt brukt til å sabotere gassrørledningen Nord Stream.

Mener denne båten ble brukt til å sabotere Nord Stream

På en forlatt militærbase utenfor den tyske byen Rostock, står en seilbåt som skal ha blitt brukt i sabotasjen av Nord Stream-ledningene i fjor høst.

Forrige uke meldte flere tyske medier at myndighetene i landet hadde identifisert båten som ble brukt i forbindelse med sprengningen av Nord Stream.

Nå skal danske Ekstra Bladet ha funnet båten.

På en forlatt militærbase utenfor byen Dranske, helt nordøst i landet og med tilgang til Østersjøen, har den danske avisen funnet seilbåten Andromeda.

Bilder den danske avisen har tatt viser overgrodde områder og falleferdige bygninger, samt en gammel havn hvor båten Andromeda står på land.

Ifølge de tyske mediene ARD og Die Zeit som forrige uke viderebrakte opplysningene om at tyske myndigheter hadde identifisert båten, var det en gruppe på fem menn og en kvinne som leide den. De seks personene skal ha brukt falske pass, og deres nasjonalitet er ukjent.

Med seg skal de ha brakt flere hundre kilo sprengstoff.

Båten skal ha blitt seilt fra den tyske byen Rostock 6. september i fjor. Derfra skal den ha seilet til havnebyen Wiek, hvor den gikk videre ut mot gassrørledningene. Den skal også ha vært innom danske Christiansø mellom 16–18. september, skriver den danske avisen.

Båten har vært beslaglagt av tysk politi. Ifølge de tyske avisene var ikke båten ryddet og vasket da den ble levert tilbake, og det skal ha blitt funnet rester av eksplosiver om bord.

Hvorfor båten befinner seg på et nedlagt militæranlegg er ikke kjent, men den danske avisen spekulerer i at den har blitt forsøkt gjemt bort av utleieselskapet som eier den.

ØDE: Inne på en forlatt militærbase ved den tyske byen Dranske, helt ute i havgapet, står seilbåten Andromeda. Ekstra Bladet påpeker at den etter alle solemerker har blitt seilt inn og heiset opp fra vannet.

Det var 26. september i fjor at det svenske sjöfartsverket rapporterte om lekkasjer fra gassrørledningene Nord Stream i Østersjøen. Rørledningene fraktet naturgass fra Russland til Tyskland.

Danske, svenske og tyske myndigheter startet etterforskning av lekkasjen og det ble tidlig klart at det var snakk om sabotasje ved sprenging.

Helt siden hendelsen i fjor høst har det blitt rettet pekefingre mot potensielle personer eller nasjoner som kan stå bak angrepet.

Forrige uke meldte den amerikanske avisen New York Times at etterretningsopplysninger antydet at en proukrainsk gruppe kunne stå bak.

Mange i Vesten mistenkte raskt russiske myndigheter. Men også Ukraina, Storbritannia og USA er blitt beskyldt for å ha utført sprengningene.

I slutten av februar kom det også udokumenterte anklager om at Norge hadde vært en del av operasjonen i en bloggartikkel basert på én anonym kilde, skrevet av journalisten Seymour Hersh.