Nedtelling til krig: Fikk hemmelig informasjon om Putins plan høsten 2021

Alvoret kom raskt til den ferske utenriksministeren Anniken Huitfeldt (Ap). Kort tid etter regjeringsskiftet 14.oktober 2021, fikk hun den første informasjonen om at Russland kunne tenkes å angripe Ukraina.

Nå forteller Huitfeldt om dagene i Utenriksdepartementet, før og etter krigsutbruddet et for nøyaktig ett år siden.

– Kort tid etter at jeg tiltrådte, fikk jeg vite at det var en risiko for at Russland ville slå til militært mot Ukraina. Men også at det var stor usikkerhet knyttet til opplysningene, sier hun i dette intervjuet med VG.

FIKK NØKKEL OG INFORMASJON: 14.oktober overtok Anniken Huitfeldt som utenriksminister etter Ine Eriksen Søreide (H). Kort tid etter at dette bildet ble tatt fikk Huitfeldt vite om mulige russiske planer om et militært overfall mot Ukraina.

Ble ikke tema

Noen få dager senere, 26.oktober, skulle hun i sitt første møte med Russlands utenriksminister Sergej Lavrov i Tromsø.

Med de nye, men dypt hemmelige opplysningene om Russlands forberedelse til krig, reiste Huitfeldt til Tromsø. Men i samtalene mellom Huitfeldt og Lavrov ble det ikke tema:

– Nei, vi snakket om andre ting. Vi hadde noe informasjon om militære forberedelser i Russland, men ikke nok til at vi ville ta det opp i møtet, sier hun nå.

VAR KJENT MED KRIGSPLANER: I oktober 2021 tok Anniken Huitfeldt imot sin russiske kollega Sergej Lavrov i Tromsø. Han dro rett videre til Oslo og møtte den ferske statsministeren Jonas Gahr Støre. Da hadde regjeringen de første indikasjonene om at Russland drev forberedelser til en mulig invasjon av Ukraina.

Det tunge døgnet

For nøyaktig ett år siden, om kvelden 23. februar i fjor, hadde Huitfeldt avbrutt et besøk til Kirkenes.

Hun hadde fløyet nordover samme morgen. Planen var å overnatte i grensebyen i Finnmark, men alt tydet på at Russland nå rykket mot grensen til Ukraina. Hun hadde holdt sin innledning på Kirkenes-konferansen, møtt de ansatte i Barentssekretariatet, men tatt seg raskt tilbake og reist hjem til Jessheim.

KIRKENES: Dagen før krigsutbruddet dro Anniken Huitfeldt til Kirkenes – men bråsnudde på ettermiddagen og dro tilbake til Oslo.

– Utpå natten fikk jeg varselet om at invasjonen var i gang. Dagens første møte i Utenriksdepartementet var 07.00 denne morgenen. Jeg merket meg hvor lavmælt samtalen i møtet var, en stemning jeg kjente igjen fra 22. juli. Alle var så fokusert, hørte godt etter hva som ble sagt.

Klokken 07.22 sendte Huitfeldt denne twittermeldingen:

– Hvor godt forberedt var Utenriksdepartementet på hva som kunne skje?

– Vi hadde tenkt og snakket igjennom veldig mye på forhånd. I ukene før hadde vi bedt alle nordmenn forlate Ukraina. To dager tidligere hadde jeg snakket med vår ambassadør i Kyiv og gitt beskjed om at de måtte gjøre seg klare til evakuering. Den natten var de på vei ut. De stoppet noen timer i Lviv før de fortsatte til Polen.

Huitfeldt hadde selv gitt sine nærmeste medarbeidere et alvorlig direktiv:

– Jeg ba mine nærmeste medarbeidere om at de måtte si klart fra, dersom de opplevde at jeg ikke tok rasjonelle valg. Det er viktig når presset er stort: Jeg var opptatt av å formidle at krigen gikk sterkt følelsesmessig inn på meg. Men som utenriksminister må jeg ta veloverveide, opplyste og rasjonelle valg.

Møtene som har brent seg fast

Det er møtene med én person disse dagene, som Huitfeldt aldri vil glemme:

– Et minne som sitter igjen hos meg er om Dmitro Kuleba, den ukrainske utenriksministeren. Jeg hadde møtt ham på sikkerhetskonferansen i München søndagen før krigsutbruddet, 20. februar. Jeg hadde merket meg det han sa, om ikke å svare på Russlands provokasjoner, eller foreta seg noe som kunne provosere fram en reaksjon fra russerne.

MÜNCHEN: 20. februar fjor hadde Huitfeldt et møte med Ukrainas utenriksminister Dmitro Kuleba. Neste gang de så hverandre hadde Russland marsjert inn i Ukraina, og Kuleba var på videomøte fra et ukjent sted.

– Neste gang jeg så han, var på et videomøte i OSSE fire dager senere. Kuleba fortalte hva som hadde skjedd, hvordan situasjonen nå var. Men vi ante ikke hvor han befant seg. Det var veldig sterkt å se igjen mannen jeg hadde møtt ansikt til ansikt bare fire dager tidligere, og under helt andre omstendigheter, sier hun.

Samordnet med Nato

Gjennom helgen før krigsutbruddet, i München, hadde Huitfeldt også kontakt med Jens Stoltenbergs stabssjef i Nato, Stian Jenssen.

– Vi la mobilene igjen. På gaten utenfor restauranten vi var på, sammenlignet vi den informasjonen vi hadde hver for oss. Bildet var identisk: Russlands invasjon kunne være få dager unna.

KARTET: Anniken Huitfeldt har vært inne i Kyiv to ganger siden Russland invaderte landet for nøyaktig ett år siden.

Sammen med Natos øvrige utenriksministere kunne Anniken Huitfeldt følge begivenhetene tett i månedene før krigen.

– Sannsynligheten for at det kunne komme en invasjon, ble jo større ut over høsten 2021. Vi måtte forberede oss, forteller hun.

I desember 2021, etter et videotoppmøte mellom USAs og Russlands president, gikk Putin ut og advarte på det sterkeste mot å utvide Nato med nye medlemmer.

Da tok Huitfeldt kontakt med sin finske kollega, Pekka Haavisto.

KYIV: Anniken Huitfeldt og hennes finske kollega Pekka Haavisto har holdt tett kontakt siden før krigsutbruddet. Her er de i Kyiv i november 2022.

Kontakten med Finland

– Jeg bestemte meg tidlig for å holde god kontakt med Finland, som i likhet med Norge har opprettholdt et stort miljø som følger godt med på Russland. Jeg tenkte det var viktig at vi snakket sammen, at vi hadde den samme forståelse av situasjonen.

Kort tid etter begynte Finland å diskutere en mulig Nato-søknad:

– Det er en historisk parallell her mellom Norge og Finland: Bakteppet for at Norge søkte seg mot Nato i 1948, var blant annet muligheten for at Russland ville tvinge Norge inn i en tilsvarende «vennskapsavtale» som Finland var forelagt. Det ville fratatt oss retten til selv å bestemme vår sikkerhetspolitiske forankring. Når Putin nå ville lukke Natos åpne dør, var Finland satt i en lignende situasjon, sier hun.

Åpnet for våpeneksport

I dagene etter krigsutbruddet skulle regjeringen fravike 60 års praksis for norsk våpeneksport.

– På kvelden den 24. februar, i NRKs «Debatten», var det bare Unge Høyre som nevnte norsk våpeneksport til Ukraina. Men jeg husker at jeg var takknemlig for at Storbritannia ville sende våpen til støtte for Ukrainas forsvar. Den beslutningen modnet raskt i de nærmeste dagene, og det var samtaler med flere land.

Søndag 27.februar bestemte de seg: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), den daværende forsvarsministeren Odd Roger Enoksen (Sp) og Huitfeldt ville gå til Stortinget og klarere norsk våpeneksport til Ukraina.

Regjeringen kalte sammen Stortingets utvidede forsvars- og utenrikskomite klokken 20.30 søndag kveld. Partiene på Stortinget ble bedt om å ta stilling raskt.

Mandag kveld klokken 18 møttes de igjen, og godkjente våpeneksport.

– Det tok mindre enn 24 timer å endre norsk våpeneksport, konstaterer Huitfeldt.

VIL VARE: Krigen i Ukraina kan bli langvarig, frykter Anniken Huitfeldt.

– Helt absurd

Nå, ett år etter krigen, ser utenriksministeren få eller ingen tegn til forsoning. Hun har merket seg Putins tale fra tirsdag denne uken:

– Det kom ingen signaler om at han endrer mål. Tvert imot: Han gjentar også nazi-beskyldningene mot Ukraina. Det er helt absurd.

– Hvor er vi om ett år fra nå?

– Det tør jeg ikke spekulere i, men jeg frykter at dette kan bli langvarig. Da jeg var i Kyiv i mai i fjor, var jeg bekymret for at oppmerksomheten ville avta. Men det har ikke skjedd, på grunn av både Russlands brutalitet og ukrainernes bemerkelsesverdige innsats til stå imot.