Nordisk toppmøte: Støre møter Sveriges statsminister og den finske presidenten

Norges statsminister Jonas Gahr Støre deltar onsdag på et topptungt nordisk sikkerhetspolitisk møte utenfor Stockholm.

Saken oppdateres!

– Jeg takker for invitasjonen og tre nyttig timer. Det er en skjebnetid for Europa, det er et tidsskille 24. februar i fjor. Vi marker ett år med angrepskrig. Det at tre likesinnede nordiske land nå finner sammen og går gjennom hele perspektivet for det gir trygget, en dypere forståelse for hva vi skal møte og bidra med for fremtidens Europa. Vi er ens om å støtte Ukraina, sier Støre.

24. februar for ett år siden startet Russland en offensiv mot store deler av Ukraina. Førstkommende fredag markerer ettårsdagen for krigen.

Støre møter Sveriges statsminister Ulf Kristersson og Finlands president Sauli Niinistö i Harpsund i Sverige.

I tillegg til krigen i Ukraina, viet den norske statsministeren tid til Nato-søknadene til Sverige og Finland. Støre understreker at Norge fra dag én har støttet finsk og svensk medlemskap, og kommer med en oppfordring til resten av militæralliansens medlemsland.

– Nå er det medlemslandenes ansvar å ratifisere. 28 har gjort det, og fra norsk side er vårt budskap veldig enkelt, vi forventer at de to siste gjør det de sendte signaler om i juni, sier Støre.

I juni ble det klart at de 30 Nato-landenes ambassadører skrevet under på en tiltredelsesprotokoll som del av Sveriges og Finlands søknader om medlemskap.

I forbindelsen med Finland og Sveriges Nato-søknad har deler av det sikkerhetspolitiske møtet blitt brukt til til å diskutere forsvars, sikkerhets og utenrikspolitiske spørsmål.

– Vi har gitt våre utenriksministere, forsvarsministere og forsvarssjefer i oppdrag å snakke gjennom alle perspektiver av at vi kommer i samme militæralliansen, sier Norges statsminister.

Med på møtet er også Norges utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) og forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Ap), og deres respektive svenske og finske kollegaer.

Møtet i Harpsund er en oppfølging av et tilsvarende møte mellom Sverige, Finland og Norge som fant sted i Finland i 2019.