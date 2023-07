APPELL: Volodymyr Zelenskyj omtalte Natos Ukraina-holdning på et massemøte i Vilnius tirsdag ettermiddag.

Skuffet Zelenskyj på folkemøte: Ukraina vil gjøre Nato sterkere

VILNIUS (VG) Ukrainas president fikk ikke noen tidslinje for Nato-medlemskapet. I en appell til flere tusen supportere tok han et skuffet oppgjør med Nato-toppmøtet på et massemøte i Litauens hovedstad.

– Nato vil gjøre Ukraina sikrere. Ukraina vil gjøre Nato sterkere, sa president Volodymyr Zelenskyj til den jublende folkemengden som hadde samlet seg i Vilnius sentrum for å hylle presidenten og støtte Ukraina.

Etter flere uker med forhandlinger ble Nato-landene ble til slutt enige om et budskap til Ukraina, som Zelenskyj var åpenbart misfornøyd med.

I uttalelsen fra toppmøtet sier Nato-landene at Ukraina vil få en invitasjon «når de allierte landene er enige om det, og vilkårene er oppfylt.

JUBLET FRAM: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj og hans kone Olena Zelenska ble tatt imot på massemøtet av Litauens president Gitanas Nauseda og kona Diana Nausėdienė.

Tidligere på dagen hadde Zelenskyj kalt mangel på tidsplan for «absurd».

Men Jens Stoltenberg sa på sin pressekonferanse tirsdag ettermiddag at budskapet fra Nato til Ukraina aldri hadde vært sterkere:

– Det har aldri vært et sterkere budskap fra NATO, på noe tidspunkt, både når det gjelder det politiske budskapet som har gått ut om medlemskap og den konkrete militære, praktiske støtten fra allierte, sa Stoltenberg.

De kjempendes språk

Zelenskyj åpnet talen sin på engelsk og takket for støtten fra Litauen. Men så slo han om til ukrainsk Han ville snakke på språket til det kjempende folket i Ukraina, som han sa.

– Jeg skulle ønske at vi kunne tro på beslutningene som vi alle fortjener, som alle venter på. Er det for mye å ønske? spurte han folkemengden.

Han la til at han hadde reist til Nato-toppmøtet i Vilnius med tro sine partnere i vest og med tro på et sterkt Nato.

Zelenskyj la til at han håpet at Nato ikke ville nøle eller kaste bort tid, og håpet at alliansen etter hvert ville snu «tro» til «tillit».

Folkelig Nato-støtte

VG snakket med Raminta og Paulina på massemønstringen for Ukraina i Vilnius sentrum. De to hadde med et ukrainsk flagg som de holdt over skuldrene.

– Vi er her for å støtte Ukrainas krav om et snarlig medlemskap i Nato, fortalte Raminta.

Nato-landene har samlet seg om en trepunkts plan, lik den som VG omtalte 18. juni:

** En plan over flere år som skal bringe Ukrainas militære styrker opp på Nato-nivå, både i utstyr og i militærstrategisk tenkning.

** Ukraina skal ikke gå via en formell planprosess før medlemskap blir aktuelt. Internt i Nato kalles denne planen for «Membership Action Plan», MAP. Det er dermed opp til medlemslandene å bestemme når det kan skje.

** Kontakten med Ukraina skal formaliseres i et eget Nato Ukraina-råd, hvor alle landene møtes på like vilkår, og som kan treffe beslutninger. Rådet skal ha sitt første møte, med Zelenskyj til stede, under toppmøtets siste dag onsdag.

– Dette er et sterkt, samlet og positivt budskap til Ukraina fra Nato, sa Stoltenberg.

– Vi er enige om en omfattende pakke med ulike elementer som bidrar til å flytte Ukraina nærmere Nato og et medlemskap, la han til.

Ingen tidsplan fra Støre

Heller ikke statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) ville si noe om når Ukraina kan bli en del av forsvarsalliansen. Men han understreker at Ukraina hører hjemme i Nato.

– Ukrainas fremtidige plass er i Nato. Veien dit vil bli støttet gjennom et råd, men beslutningen vil bli tatt når kriteriene er oppfylt og Nato-landene er enige, sa han til NTB tirsdag kveld.