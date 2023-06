PÅGREPET: Nicola Sturgeon. Her i det skotske parlamentet 1. juni.

Nicola Sturgeon er pågrepet

Skottlands tidligere førsteminister Nicola Sturgeon ble arrestert søndag.

52-åringen er pågrepet i forbindelse med etterforskningen av finansieringen av Det skotske nasjonalistpartiet (SNP), melder Sky News.

Politiet opplyser at hun sitter i varetekt og skal avhøres.

Sturgeons ektemann, tidligere SNP-sjef Peter Murrell, ble arrestert i april i år, sammen med Colin Beattie. Begge ble løslatt uten siktelser.

Politiet startet etterforskningen i 2021, og granskingen har fått navnet Operation Branchform.

Etterforskningen dreier seg om mulig misbruk av 600.000 pund som partiet har mottatt i donasjoner. Pengene var øremerket kampanjen for skotsk uavhengighet

Sturgeon ledet SNP og var Skottlands førsteminister fra november 2014 til mars i år. Hun er landets lengstsittende førsteminister.

Hun har vært medlem av det skotske parlamentet siden 1999 og den skotske regjeringen siden 2007. Hun var helseminister i perioden 2007 til 2012 og næringsminister mellom 2012 og 2014.

Det skapte store overskrifter da Nicola Sturgeon kalte inn til pressekonferanse i midten av februar i år. Der varslet hun at hun ga seg etter åtte år som leder av SNP.

– Siden jeg tok over jobben, har jeg tenkt at en del av den er å vite når tiden er inne for å gi plassen til noen andre. I hodet og hjertet vet jeg at tiden nå er inne. At det er riktig for meg, for partiet og for landet, sa Sturgeon til pressen.

Kunngjøringen ble betegnet som overraskende, og kom bare en måned etter at Sturgeon slo fast ved at hun ikke ville gå av.

Artikkelen oppdateres.