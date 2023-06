MØTES I VILNIUS: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kan få et nytt steg nærmere Nato når han møter Jens Stoltenberg neste gang, på Natos toppmøte i Vilnius.

Opplysninger til VG: Planen for å knytte Ukraina nærmere Nato

BRUSSEL (VG) Generalsekretær Jens Stoltenberg samler nå støtte internt i Nato for en plan som kan gjøre veien kortere for Ukraina til det Nato-medlemskapet som president Volodymyr Zelenskyj ønsker seg.

Dersom Nato-landene slutter seg til, kan Ukraina få en kortere vei til medlemskap enn det de fleste andre søkerland må igjennom for å komme på innsiden av forsvarsalliansen.

På Natos forsvarsministermøte i Brussel fredag formiddag var det økende støtte til en slik plan, ifølge en sentralt plassert kilde i forsvarsalliansen.

– Vi diskuterer hvordan vi kan knytte Ukraina tettere til Nato på en praktisk måte, bekreftet Stoltenberg på en pressekonferanse etter møtet.

Slipper MAP

Kjernen i Stoltenbergs skisse er at Ukraina ikke skal å gå via en formell planprosess før medlemskap blir aktuelt. Internt i Nato kalles denne planen for «Membership Action Plan», MAP.

I stedet for to steg, kan medlemslandene i Nato, etter Stoltenbergs skisse, utstede en invitasjon til Ukraina når tiden er inne uten å gå via MAP.

Ifølge VGs opplysninger la Stoltenberg fram denne skissen på det uformelle utenriksministermøtet i Oslo for to uker siden.

Bakgrunnen for Stoltenbergs forslag er måneder med skarp uenighet mellom medlemslandene for hvor langt alliansen skal gå i å love Zelenskyj noe mer enn bare et Nato-vedtak fra 2008 om at Natos dør står åpen for dem en gang i fremtiden:

Mens flere av medlemslandene i øst ønsker å forplikte Nato til å love et slikt medlemskap raskt, har land som USA og Tyskland holdt igjen. Begrunnelsen har blant annet vært at man ikke ønsker å provosere Russland.

Her er planen

1) Et Nato Ukraina-råd. Nå møtes Nato og Ukraina i en kommisjon, som er et forum for utveksling av informasjon, men som ikke kan fatte beslutninger. I et felles råd vil Natos 31 medlemsland møte Ukraina på like vilkår, og rådet vil kunne være beslutningsdyktig.

2) En flerårig plan som Stoltenberg har beskrevet tidligere: En plan hvor Nato og medlemslandene bistår Ukraina med å forbedre sitt nasjonale forsvar, og støtte til bedre styresett, blant annet å redusere mulighetene for korrupsjon.

3) At Nato-landene kommuniserer til Kyiv at landet får unntak fra en MAP-prosess, som i stor grad er et arbeid søkerland må gjøre for å modernisere sitt eget forsvar opp til Natos standarder. Bosnia-Hercegovina har vært inne i en slik plan siden 2018.

– Vi vil ikke diskutere en invitasjon til Ukraina på toppmøtet, men hvordan vi kan flytte Ukraina nærmere Nato, sa Stoltenberg fredag ettermiddag.

Støtte fra USA

Noe konkret løfte om en tidsplan for når Nato-landene kan utstede en formell invitasjon til Ukraina, er det imidlertid ikke vilje til å gi fra Natos side nå, og det er heller ingen tidtabell i Stoltenbergs plan, ifølge VGs opplysninger.

En sentral kilde sier til VG at mottagelsen av Stoltenbergs plan på Oslo-møtet var blandet. Land som USA og Tyskland skal ikke ha vært klare til å ta stilling til planen over bordet.

Men i ukene etterpå har bildet endret seg, og planen samler nå støtte fra sentrale Nato-land.

TEMA UKRAINA: Jens Stoltenberg og Joe Biden skal ha diskutert en ny plan for Ukrainas vei til Nato, da de møttes i Washington tirsdag.

Betinget støtte

Ifølge Washington Post har USAs president Joe Biden nå gitt betinget støtte til Stoltenbergs plan. Det får VG bekreftet i Brussel fredag.

Stoltenberg og Biden skal ha diskutert dette da Stoltenberg var på besøk i Washington tirsdag i denne uken.

Over helgen drar Natos generalsekretær til Berlin for å møte forbundskansler Olaf Scholz. Tysklands forsvarsminister Boris Pestorius har uttalt seg positivt om planen fredag, etter at USAs nye holdning ble offentlig kjent:

– Jeg kan være åpen for dette, sa Pestorius til reportere i Brussel fredag.

– Det er økende tegn til at man kan bli enige om dette, la han til.

Kommer til Vilnius

Nato har invitert Volodymyr Zelenskyj til sitt toppmøte i Vilnius i juli, og den ukrainske presidenten har bekreftet at han kommer.

Han ønsker seg konkrete løfter om et snarlig Nato-medlemskap fra dette møtet.

Planen er trolig det nærmeste han kan komme Nato så lenge deler av landet er okkupert av Russland, og det pågår en krig på Ukrainas territorium.