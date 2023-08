BLE ANNONSERT SOM VALGVINNER: President Ali Bongo.

Soldater sier de har tatt makten i Gabon

Høytstående personer i Gabons militære sier de har tatt makten i landet, og at helgens valg er annullert.

De to nyhetsbyråene Reuters og AFP skriver at soldatene kom med kunngjøringen på TV tidlig onsdag morgen.

– Vi gjør slutt på det nåværende regimet, sier de ifølge AFP.

Meldingene kommer like etter at valgmyndighetene i det sentralafrikanske landet opplyste at president Ali Bongo hadde vunnet gjenvalg til en tredje periode.

Soldtaene sier på TV at valgresultatene ikke er til å stole på, og at valget derfor er annullert.

AFP-journalister i hovedstaden Libreville melder at det er hørt skudd.

Militærlederne sier de representer alle landets sikkerhets- og militærstyrker. Videre heter det at landets grenser er stengt inntil videre, og at statlige institusjoner er oppløst.

Aktiver kart

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post