Canada: Klimaendringer doblet sjansen for skogbrann

Ny forskning slår fast at menneskeskapte klimaendringer doblet sannsynligheten for årets bølge av skogbranner i Canada.

Kortversjonen 2023 er det mest ødeleggende året for skogbranner i Canada, ifølge World Weather Attribution (WWA), og området som er berørt, er større enn landet Hellas.

Ny forskning indikerer at menneskeskapte klimaendringer doblet sjansen for de ekstreme skogbrannene i Quebec-provinsen tidligere i år.

De høye temperaturene, kombinert med lav luftfuktighet og hyppig snøsmelting, bidro til at brannene spredte seg over hele landet.

Minst fire dødsfall er knyttet til brannene, og nesten 200.000 mennesker er evakuert fra berørte områder. Vis mer

2023 har vært den mest ødeleggende brannsesongen i Canada noensinne, skriver World Weather Attribution (WWA) i en pressemelding.

I flere måneder har landet vært rammet av skogbranner i flere provinser, og så langt har brannene spredt seg over et område større enn Hellas. Det er en dobling av den tidligere rekorden fra 1989, hvor 7,6 millioner hektar ble rammet.

– Ordet «enestående» yter ikke rettferdighet til alvorlighetsgraden av skogbrannene i Canada i år. Fra et vitenskapelig perspektiv er doblingen av den forrige rekorden sjokkerende, sier Yan Boulanger, forsker ved Natural Resources Canada, til WWA.

Forskning peker på klimaendringer

I forrige uke ble det erklært unntakstilstand i British Columbia vest i landet. I Northwest Territories ble også hovedstaden Yellowknife evakuert.

Skogbrannene har også skapt store ødeleggelser og utfordringer i øst. Tidligere i sommer kunne flammene i Quebec-området ses helt fra verdensrommet.

Nå rapporterer organisasjonen også at menneskeskapte klimaendringer doblet sannsynligheten for de ekstreme skogbrannene i Quebec-provinsen tidligere i år.

SPESIELT UTSATT: I Quebec-provinsen ble det i mai og juni registrert rekordmange skogbanner.

Analysen, som er gjort av et team av internasjonale klimaforskere, ble presentert denne uken.

Studiet fokuserte på en region i Quebec som registrerte et «eksepsjonelt høyt» antall skogbranner i mai og juni. Det ble slått varmerekord i landet i disse to månedene.

Høye temperaturer og lav luftfuktighet

Ifølge WWA bidro de høye temperaturene, kombinert med lav luftfuktighet og hyppig snøsmelting til at brannene spredte seg over hele landet.

Info Hovedfunn Mellom januar og juli var alvorlighetsgraden av Quebecs brannsesong rundt 50 prosent større enn tidligere.

Klimaendringer doblet sannsynligheten for brannfarlig vær, og økte intensiteten med ca. 20 prosent.

Endringer i brannfarlig vær henger sammen med økning i temperaturen og nedgang i luftfuktighet - to faktorer som begge er drevet av menneskeskapt global oppvarming.

Omfanget av skogbrannene gav betydelige utfordringer for myndighetene, som i stor grad fokuserte på å begrense tap av liv og infrastruktur.

Skogbrannene har spesielt innvirkning på urfolkssamfunn og andre fjerntliggende lokalsamfunn, som er spesielt utsatt på grunn av mangel på hjelpetjenester.

Brannene førte også til helseskadelig luftforurensing. Vis mer

Samtidig tørker varmere temperaturer ut vegetasjonen, noe som fører til mer brannfarlige forhold.

– Dette betyr at en enkel gnist, uavhengig av kilden, kan utvikle seg til et flammende inferno, sier Boulanger.

BRANNER I HUNDREVIS: På ett tidspunkt spredte over 900 skogbranner seg over hele landet, mange av de ute av kontroll.

Forskerne brukte en «brannværindeks», som kombinerer temperatur, vindhastighet, fuktighet og nedbør til å estimere risikoen for skogbrann.

De konkluderte med at klimaendringer, hovedsakelig forårsaket av forbrenning av fossilt brennstoff, doblet risikoen for skogbrann mellom mai og juli.

Samtidig beregnet analysen også at klimaendringer syvdoblet sannsynligheten mellom januar og juli.

Forskerne sier også at klimaendringene gjorde brannværet 20 prosent mer intenst.

RØYKLAGT: Skogbranner herjer fortsatt over Canada. Mandag var storbyen Vancouver dekket av røyk.

Clair Barnes, forskningsassistent ved Grantham Institute for Climate Change and the Environment ved Imperial College, sier at klimaendringers påvirkning på skogbranner er kompliserte å studere.

– Men fra det begrensede antallet studier som er tilgjengelig, er det tydelig at det er tørre og varme forhold som bidrar til skogbranner blir mer vanlig og mer intens rundt om i verden.

Over 200 000 mennesker evakuert

Minst fire dødsfall er knyttet til brannene, og nesten 200 000 mennesker har blitt evakuert fra berørte områder så langt. Det er det høyeste antallet evakuerte siden 1980.

Spesielt har brannene gått hardt utover Canadas urbefolkning, som er spesielt sårbare grunnet mangel på hjelpetjenester og muligheter for evakuering. Store røykskyer har også redusert luftkvaliteten i store deler av Canada og USA.

– Hvis plantene fortsetter å varmes opp, vil risikoen for enda større skogbranner øke ytterligere, skriver WWA.