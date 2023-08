1 / 3 TETTE BÅND: Statsminister Jonas Gahr Støre var æresgjest på den offisielle markeringen av uavhengighetsdagen i Kyiv torsdag, der han var sammen med Ukrainas president Zelenskyj. TETTE BÅND: Statsminister Jonas Gahr Støre var æresgjest på den offisielle markeringen av uavhengighetsdagen i Kyiv torsdag, der han var sammen med Ukrainas president Zelenskyj. TETTE BÅND: Statsminister Jonas Gahr Støre var æresgjest på den offisielle markeringen av uavhengighetsdagen i Kyiv torsdag, der han var sammen med Ukrainas president Zelenskyj. forrige neste fullskjerm TETTE BÅND: Statsminister Jonas Gahr Støre var æresgjest på den offisielle markeringen av uavhengighetsdagen i Kyiv torsdag, der han var sammen med Ukrainas president Zelenskyj.

Støre er i Kyiv: − Sterke bånd mellom det ukrainske og det norske folket

Kyiv (VG) Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) er nå på et uannonsert besøk i Ukrainas hovedstad Kyiv. Torsdag formiddag har han holdt en tale på årsdagen for Ukrainas uavhengighet fra Russland i 1991.

Kortversjonen Statsminister Jonas Gahr Støre er på et uannonsert besøk i Kyiv, Ukraina, hvor han deltar i markeringen av Ukrainas uavhengighetsdag fra Russland i 1991.

Støre lovte videre norsk støtte og bistand til Ukraina, inkludert å holde Russland ansvarlig for grusomhetene i landet.

Statsministeren har også lovet 1,5 milliarder NOK til sikring av strøm- og gassforsyning før vinteren, fokusert på reparasjon av krigsskadet infrastruktur.

Støre understreket at kraften til å avslutte krigen ligger hos Russland, men Norge vil fortsette å støtte Ukraina. Vis mer

Morgenen etter en svært dramatisk kveld i Russland, sto Norges statsminister skulder til skulder med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i Kyiv, for å markere landets frigjøringsdag.

– Vi er i en stor europeisk hovedstad, med et tilnærmet normalt byliv på en fridag. Det sier noe om selvoppholdelseskraften. De er utsatt for droner og missiler, men har en motstandskraft i sin hverdag, sier Støre til VG, i Kyiv.

– President Volodymyr Zelenskyj har invitert meg til å komme og delta i markeringen av Ukrainas uavhengighetsdag. Det forteller om sterke bånd mellom det ukrainske og det norske folket, legger han til.

Uavhengighetsdagen og markeringen av dem, skaper en helt spesiell ramme rundt hans Kyiv-besøk. Støre viser til at Zelenskyj snakket mye om den norske 17. mai-feiringen da han talte til Stortinget på videolink etter krigsutbruddet i fjor.

1 / 3 forrige neste fullskjerm

Støre var æresgjest på den offisielle markeringen av uavhengighetsdagen i Kyiv.

President Zelenskyj hedret familiene til flere falne soldater med medaljer. I sin tale sa presidenten at «ingen skal ta vår uavhengighet ut av våre hender».

– Dere kjemper for universelle verdier og for frihet, sa Støre i sin appell.

– Nasjonaldagen er spesiell i Norge og i alle land, men i 2023 er den ingen steder mer spesiell enn her, sa han.

Støre lovet høyt og tydelig videre norsk støtte fram til den dagen Ukraina kan starte gjenoppbyggingen som et land i fred – og også lenge etter det.

Han lovet også bistand til å holde Russland ansvarlig for grusomhetene i Ukraina.

Og avsluttet med å si:

– Slava Ukraini.

Det er andre gang siden krigsutbruddet at Støre gjennomfører et besøk til landet som Russland i 18 måneder har forsøkt å få kontroll over. Første besøk var i juni 2022.



KIRKEBESØK: Støre besøkte også torsdag en kirke i Kyiv.

Kraftverk-reparasjon

Torsdag morgen har den norske statsministeren besøkt et krigsskadet kraftverk og lovet 1,5 milliarder norske kroner til å sikre forsyning av strøm og gass før vinteren.

Det meste av disse pengene skal brukes til å reparere ødelagte kraftverk og kraftlinjer, samt å sikre nødstrøm til krigsrammede områder i landet. Ifølge den norske statsministeren er mer enn 60 prosent av den elektriske kraftproduksjonen i Ukraina ødelagt som en følge av Ukrainas krigføring.

Og foran kommende vinter vil Norge igjen bidra til et europeisk fond som skal betale for gasslagre i Ukraina.

1 / 2 KRAFTVERK: Støre sammen med Ukrainas energiminister Herman Halusjtsjenko torsdag morgen. forrige neste fullskjerm KRAFTVERK: Støre sammen med Ukrainas energiminister Herman Halusjtsjenko torsdag morgen.

Russland kan stoppe krigen

For Støre, som for mange andre statsledere som har besøkt Kyiv i løpet av krigen, har det vært viktig å understreke at Norge fortsetter å støtte Ukraina i krigen mot Russland.

På spørsmål om hva som kan få slutt på krigen i Ukraina, svarer Støre slik:

– Det blir ingen slutt på krigen uten Ukraina. Det er de som må avgjøre hvordan det skal skje. Men så er det jo slik at denne krigen kan Russland avslutte når som helst ved å trekke sine styrker ut av Ukraina, sier han og legger til:

– Det viktigste vi kan gjøre nå er fortsatt å støtte deres kamp, og være tilgjengelig for dem når de ønsker å diskutere hvordan krigen kan avsluttes.

1 / 3 TOG TIL KYIV: Støre tok natt til torsdag tog fra Polen og til Kyiv, slik andre statsledere også reiser når de skal til den Ukrainske hovedstaden. TOG TIL KYIV: Støre tok natt til torsdag tog fra Polen og til Kyiv, slik andre statsledere også reiser når de skal til den Ukrainske hovedstaden. forrige neste fullskjerm TOG TIL KYIV: Støre tok natt til torsdag tog fra Polen og til Kyiv, slik andre statsledere også reiser når de skal til den Ukrainske hovedstaden.

Norske gaver

På reisen til Kyiv har Støre med seg flere donasjoner til Ukraina:

Norge vil gi Ukraina luftvernmissiler av typen IRIS-T. De kommer fra Forsvarets egne lagre, og kan skytes ut fra plattformer som Sverige har vedtatt å donere.

– Behovet for luftvern er enormt, sier Støre.

Støre annonserer også at Norge skal øke Ukrainas evne til å rydde miner.

– 235 bærbare sett til mineryddere er å vei inn til Ukraina. Det er en kapasitet de åpenbart trenger akkurat nå, og som vi kan bidra med, sier statsministeren.

– De russiske styrkene har lagt ut omfattende minefelt for å hindre de ukrainske styrkene i å trenge gjennom frontlinjene. Minefeltene gjør Ukrainas kamp mot de russiske invasjonsstyrkene svært krevende, legger han til.

Alle de norske donasjonene til Ukraina dekkes av det såkalte Nansen-programmet som alle partiene på Stortinget har sluttet seg til. Over fem år fra og med 2023 skal Norge bidra med 75 milliarder kroner til Ukraina.