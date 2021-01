REAGERER: Da Black Lives Matter demonstrerte i Washington i fjor sommer var nasjonalgarden kalt inn. Politiet «helt fraværende» , ifølge VGs reporter på stedet. Foto: AP

Reagerer på politiet: − Sjokkert over hvor lett det var

Da Black Lives Matter-demonstrasjonene raste i USA, voktet nasjonalgarden den amerikanske hovedstaden. Nå spør flere seg hvor politiet var da Trump-tilhengere stormet kongressen.

– Jeg er sjokkert over hvor lett det var, sa NBCs programleder Chuck Todd om politiets innsats, ifølge NTB.

– Politiet er helt fraværende, meldte VGs reporter på stedet.

Jake Angeli, en kjent skikkelse på den ytre høyresiden, sa til amerikanske medier at politiet ga opp å stoppe ham og andre demonstranter. Etter en stund skal politiet høflig bedt dem forlate kongressbygningen.

På sosiale medier spres videoer av demonstrantene som enkelt tar seg forbi sperringene, og politiet som tilsynelatende poserer for selfier inne i kongressbygningen.

Mange påpeker forskjellen fra da Black Lives Matter demonstrerte i den amerikanske hovedstaden i juni i fjor. Forskjellene i beredskapen som møtte demonstrantene vekker oppsikt.

– Ville klikket fullstendig

USA-ekspert ved Norce Research, Hilmar Mjelde, reagererer også på forskjellen:

– Vi kan jo bare tenke oss hva som hadde skjedd om det var en gruppe muslimer eller afro-amerikanere som stormet Kongressen. Amerikansk høyreside og høyremedier ville «klikket» fullstendig. Bevæpnede borgervernsgrupper ville trolig ha motmobilisert over hele USA. Det kunne fort blitt borgerkrigslignende tilstander, sier Mjelde til VG og legger til:

– De som tok seg inn var ikke regulære demonstranter. De var illegale opprørere og anarkister. Stormingen var et forsøk på å sabotere den grunnlovsdesignede fredelige maktoverføringen, sier han.

VOKTER: Nasjonalgarden i hovedstaden under Black Lives Matter-demonstrasjonene i fjor sommer. Foto: WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES

– Burde vært i håndjern

Lezley McSpadden, moren til Michael Brown – 18-åringen som i 2014 ble skutt og drept av politiet i Ferguson, Missouri – kaller politiets innsats for nedslående.

– Det var ikke noe skyting, ingen gummikuler, ingen tåregass. Det var ikke som det vi pleier å se. Ikke som det vi pleier å se i det hele tatt, sier McSpadden ifølge Washington Post.

Tidligere politisjef i Washington D.C., Charles Ramsey, slaktet politiets innsats direkte på CNN.

– Hvordan de ikke var klare for i dag, det aner jeg ikke. De ble overveldet, de hadde ikke ressursene. Du må klare å beskytte Kongressen. Det der er ikke OK. Dette er bare rot, sa Ramsey og la senere til:

Capitol Police har foreløpig ikke uttalt seg om saken, men flere kongressmedlemmer krever en granskning av politiets håndtering.

Ikke forberedt

Flere amerikanske medier skriver at Capitol Police, som til tross for å ha visst om demonstrasjonene flere uker i forveien, ikke hadde bedt om forsterkninger fra andre føderale byråer, skriver Reuters.

Tidligere sjef for Capitol Police, Terrence Gainer, kunne ikke tro det han så da bildene fra kongressen spredde seg verden rundt onsdag kveld.

– Jeg trodde ikke en kunne bryte seg forbi politiet. Jeg har stor tiltro til de som beskytter kongressen, men her må en full gjennomgang til.

SE FORSKJELLEN: Til høyre i bildet ser du nasjonalgarden i Washington under BLM-demonstrasjonene. Til venstre ser du hvordan det så ut på Kongressen onsdag, 6. januar. Foto: AP

NTNU-professor USA-ekspert Jennifer Leigh Bailey stiller seg svært kritisk til den manglende beredskapen.

– Det var klart at noe stort skulle skje, derfor overrasker det meg at politiet var så få og at demonstrantene klarte å ta seg inn i kongressen, sier Bailey til VG.

På spørsmål om hun tror politiet hadde handlet annerledes om det var Black Lives Matter-protestanter som demonstrerte, svarer Bailey kontant:

– Ingen tvil om det.

– Politiet var uforberedt, men nettopp fordi en ikke forventer slikt i et demokrati. Gårsdagen minnet jo om angrepet på Dumaen i Moskva i 1993, sier Mjelde.

fullskjerm neste STORMET KONGRESSEN: Slik så det ut foran Kongressen onsdag kveld norsk tid.

Skal ha bedt om forsterkninger

I forbindelse med onsdagens demonstrasjon, skal borgermester Muriel Bowser, på forhånd ha spurt om en ytterligere mobilisering av nasjonalgarden, skriver Politico.

Men ifølge Politico og flere andre medier skal Pentagon ha vegret seg for igjen å bruke nasjonalgarden mot sivilie etter å ha fått kritikk for bruken mot Black Lives Matter-demonstrantene i fjor.

Onsdag, omtrent fire timer etter at kongressen ble stormet, ble det mobilisert 1100 medlemmer av nasjonalgarden for å støtte lokalt politi. Ifølge New York Times skal det ha vært visepresident Mike Pence - ikke president Donald Trump - som godkjente bruken av nasjonalgarden.