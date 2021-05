MØTER EU: Jens Stoltenberg er torsdag i møter med EUs utenriksministere. Her ankommer han før hans tale i EU-hovedkvarteret. Foto: JOHN THYS / AFP

NATO pakker sammen i Afghanistan - Stoltenberg lover fortsatt støtte

NATO-landene ønsker å støtte Afghanistans væpnede styrker med trening og finansiering, også etter at NATOs styrke på omlag 10.000 soldater er ute av Afghanistan innen 11-september.

Av Alf Bjarne Johnsen

– Vi undersøker nå aktivt hvordan vi kan fortsette å engasjere oss i Afghanistan. Det inkluderer finansiering og trening av de afghanske styrkene, sa Jens Stoltenberg, NATOs generalsekretær, før et møte med EUs utenriksministere torsdag ettermiddag.

Ifølge Stoltenberg har NATO-styrkene begynt å pakke sammen etter 20 år på bakken i det krigsherjede landet.

– Nedtrekket er underveis, sa han.

Ut før 11.september

NATO tok beslutningen for tre uker siden. Da kunngjorde USAs president Joe Biden at uttrekningen av tropper skulle starte 1.mai. Alle styrker skal være ute innen 11.september i år - på dagen 20 år etter angrepet mot USA som utløste militæraksjonen i Afghanistan.

I et intervju med VG advarte den norske forsvarssjefen, Eirik Kristoffersen, mot at både Taliban og IS kan komme til å trappe opp sine aksjoner i tiden fremover.

NATO-sjefen kom med en klar advarsel til de som vil gå til angrep på NATO-styrkene mens de nå trekker seg ut:

– Ethvert forsøk på å angripe styrkene vil bli møtt med en kraftfull respons, sa Stoltenberg,

Ber om EU-støtte

På vei inn til EU-møtet takket Stoltenberg også for at EU nå slipper Norge, USA og Canada inn i EUs forsvarssamarbeid PESCO.

Ifølge Stoltenberg er fortsatt støtte til Afghanistan og sikkerhetsstyrkene den beste måten å unngå at alle mål som er oppnådd i landet, går tapt:

- VI vil også fortsette å oppmuntre og støtte fredsprosessen mellom afghanerne, sa han på vei inn i EU-hovedkvarteret i Brussel.

I møtet med EUs utenriksministre vil han be om at også EU-landene fortsetter med en betydelig støtte til fred og utvikling i Afghanistan.