DET RØDE TALIBAN: Krigere fra den såkalte «røde enheten» i Taliban, fotografert i provinsen Laghman i mars i fjor. Foto: Jim Huylebroek/The New York Times

Exit Afghanistan: − Det vil bli blodig

Denne uken trakk de siste NATO-soldatene seg ut og 20 år med vestlige soldater i Afghanistan er over. Taliban står klare til å overta. En norsk ekspert i Kabul tror det kan ende stygt.

Av Nilas Johnsen

– Usikkerhet og frykt preger byen. Tusenvis står i kø for å søke om pass. De som har muligheten forlater landet, sier Abdul Ghafoor til VG på telefon fra hovedstaden Kabul.

De som drar er de med utdannelse og kontakter. De ressurssterke som egentlig skulle bygd landet.

– Det er de vanlige sivile som lider under krigen mellom Taliban og regjeringshæren. Taliban står klare til å ta Kabul, de er allerede i utkanten av byen, fortsetter den afghanske aktivisten, som driver en organisasjon som hjelper returnerte migranter.

BEKYMRET: Abdul Ghafoor i «Afghanistan Migrants Advice and Support Organization». Foto: Helge Mikalsen VG

Alle amerikanske soldater og NATO-soldater har fredag forlatt Bagram-basen i Afghanistan, får nyhetsbyråene AFP og AP opplyst.

Uttrekkingen fra Bagram-basen er en tydelig indikasjon på at de siste av de rundt 2.500-3.500 amerikanske soldatene i Afghanistan har dratt eller nærmer seg avreise, skriver AP.

MOT TALIBAN: Lokale krigere som vil kjempe mot Talibans fremrykking i Parwan-provinsen denne uken. Foto: OMAR SOBHANI / REUTERS

Økende fare

Den afghanske regjeringens tap av distrikter til Taliban den siste tiden øker faren for full borgerkrig, sa USAs øverstkommanderende i landet, general Austin S. Miller, på en pressekonferanse i Kabul tidligere denne uken.

Den samme bekymringen har Norges Forsvarssjef, Eirik Kristoffersen, delt i to intervjuer med VG.

I forrige uke møttes Afghanistans president Ashraf Ghani og USA-president Joe Biden til møter i Det hvite hus. Der lovet USA å støtte Afghanistan både humanitært og sikkerhetsmessig.

Men i realiteten har de afghanske sikkerhetsstyrkene lite å stille opp med mot Taliban, som allerede kontrollerer over halve landet, og har store områder i hver av de 34 provinsene.

STØTTER REGJERINGEN: Krigere som vil støtte regjeringen mot Taliban, under en samling i utkanten av Kabul i forrige uke. Foto: STRINGER / REUTERS

– Vil ikke styre

Terje Watterdal, som leder Afghanistankomiteens kontor i Kabul, var nylig i provinsen Paktia, der Taliban har tatt makten i 14 av 18 distrikter.

– Det var konstant artilleriild utgående og inngående i provinshovedstaden. Lokale myndigheter var veldig bekymret, forteller han på telefon fra Kabul.

Taliban har så langt ikke tatt noen av provinshovedstad, men det skyldes manglende vilje, ikke evne, tror Watterdal.

– Taliban har en avtale med amerikanerne om ikke å angripe noen store byer, samtidig som de vet at å overta det administrative ansvaret for en by er krevende. Jeg tror de venter av taktiske årsaker.

Watterdal tror derfor at hovedstaden Kabul vil bli den siste byen som faller, fordi det er den den mest krevende å styre.

EKSPERT: Terje Watterdal i Afghanistan-komiteen. Foto: Helge Mikalsen

Mye å tjene

Noen fredsavtale mellom regjeringen og Taliban har han liten tro på.

– Taliban, regjeringen og det internasjonale samfunnet, har malt seg inn i hvert sitt hjørne. Taliban vil ikke godta demokratiske valg og er ikke interessert i sitte i en samlingsregjering.

– Fredsavtalen vil ikke lykkes. Jeg tror det vil bli blodig. Vi fikk i dag beskjed om at flere titalls lokale politifolk var blitt drept i provinsen Badakhshan. Taliban angriper lokale politistyrker som ofte er upopulære.

Watterdal tror det eneste alternativet til krig eller et rent Taliban-styre er en regjering av teknokrater, et ikke-valgt eldreråd og et prestestyre. Litt som i Iran, bare med en enda mer konservativ tolkning av islamsk sharia-lovgivning.

– Da blir det interessant å se om Vesten kan samarbeide med et slikt styre om den videre utviklingen i Afghanistan. Hvis ikke er andre aktører, som er mindre opptatt av demokrati – som Russland, Kina, Pakistan og Iran – interesserte i Afghanistan, grunnet enorme naturressurser som litium og kobber.