SPERRET UTE I SOSIALE MEDIER: USAs forrige president er utesperret fra Facebook i to år. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Trump utestengt fra Facebook i to år

Publisert: Nå nettopp

Facebook planlegger å utestenge tidligere president i USA, Donald Trump, i to år, skriver sosiale medier-giganten i en pressemelding fredag.

Årsaken er kommentarene fra den tidligere presidenten i kjølvannet av Kongress-opprøret 6. januar.

Facebook skriver videre at de bare vil tillate Trump tilbake på plattformen «hvis risikoen for offentlig sikkerhet har avtatt».

Avgjørelsen kommer etter at Facebooks uavhengige kontrollorgan, Oversight Board, tidligere i mai sa nei til at Trump fikk komme tilbake til plattformen.

Blokkert etter Kongress-storming

Den tidligere amerikanske presidenten fikk sine kontoer på Facebook, Instagram, Twitter og YouTube blokkert etter at hundrevis av tilhengerne hans stormet Kongressen i januar for å prøve å avbryte den formelle opptellingen av valgresultatet.

Flertallsleder i Representantenes hus, Steny Hoyer, har tidligere uttalt til Reuters at det var riktig av Facebook å utelukke den plattformen for Trump, og applauderer avgjørelsen.

– Facebook er ikke en offentlig plass, uttalte Hoyer.

Twitter sier nei

Trump er også utestengt fra YouTube og Twitter, og sistnevnte har sagt at det er uaktuelt å gjøre om på det. YouTube sier at blokkeringen kan oppheves når det ikke lenger er fare for vold.

Trump hadde 88 millioner tilhengere på Twitter, som var hans viktigste kommunikasjonskanal gjennom presidentskapet. Allerede tidlig om morgenen kunne det kom en strøm av meldinger i Twitters kortfattede format.