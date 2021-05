BRYLLUP: Brudeparet Dakshina og Rakesh poserer foran kameraet i bryllupet sitt, som de feiret på et fly de leide. Foto: TAMIL NADU POLICE / X80001

Giftet seg i fly for å unngå restriksjoner

Et indisk par leide et fly og giftet seg i lufta for å unngå coronarestriksjonene i landet. Nå undersøkes saken.

Av Lara Rashid

Publisert: Nå nettopp

Midt under coronapandemien leide det indiske paret et fly som fløy fra Madurai i Tamil Nadu til Bangalore sørøst i India for å gifte seg, skriver den indiske nyhetssiden National Herand.

Paret skapte overskrifter i India for sin kreative metode for å unngå restriksjonene fra myndighetene, som kun tillater 50 gjester i et bryllup. Ifølge Al Jazeera skal det ha vært 161 gjester i det luftige bryllupet.

Film og bilder av feiringen om bord, som viser folk med blomster rundt nakken og som tar selfies, ble lagt ut på sosiale medier.

Undersøkes

Knapt noen av gjestene i bryllupet har på seg munnbind, noe som er i strid med luftfartsreglene i India. I tillegg blir ikke reglene om avstand overholdt.

Indias luftfartsmyndigheter har begynt å undersøke saken, og suspendert mannskapet på flyet inntil videre. Luftfartssystemet har bedt flyselskapet om å undersøke om saken skal få konsekvenser for brudeparet og deres gjester, skriver Al Jazeera.

Ifølge Al Jazeera skal en talsmann for flyselskapet ha sagt til indiske medier at paret og gjestene ble informert, både skriftlig og muntlig, om å holde avstand og følge sikkerhetsnormer i henhold til retningslinjene både på flyplassen og om bord på flyet gjennom hele reisen.

«Til tross for gjentatte forespørsler og påminnelser, fulgte passasjerene ikke retningslinjene, og flyselskapet vil sette inn passende konsekvenser i henhold til reglene», skal talsmannen ha sagt, ifølge Al Jazeera.

Hardt rammet

I mellomtiden har myndighetene i Tamil Nadu forlenget den pågående nedstengingen i delstaten ytterligere en uke på grunn en økning i antall tilfeller av coronaviruset. Det ble kunngjort etter at delstaten rapporterte over 36 000 flere smittetilfeller på fredag, skriver National Herand.

Corona-dødsfallene i India har steget til over 300.000.

ANDRE SMITTEBØLGE: I India har den andre smittebølgen i landet rammet svært hardt. Ved krematoriet Seemapuri Øst i Dehli kremeres de døde. Pravin Kumar Butta (55) (rosa skjorte) mistet sin far, Bihari Lal Butta (85). Foto: Harald Henden

Det er mer en 39 millioner registrert smittede i India, hvor 196 426 smittede ble registrert det siste døgnet, ifølge VGs coronaspesial.

Nasjonal katastrofe

Første uken i mai ble halvparten av verdens nye smittetilfeller og hvert tredje av verdens coronadødsfall registrert i India, skrev VG forrige uke.

India er blant landene i verden som gjennom tiår har brukt minst på det offentlige helsevesenet og har færrest sykehussenger per innbygger.

I april skrev VG om oksygenkrisen i landet. Oksygenmangel er årsaken til at flere coronasyke omkom. Ifølge BBC skal dødstallene i India ha økt grunnet mangel på oksygen.