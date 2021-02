ENDELIG: Lucy Townsend ble født 4. november. 27. januar fikk hun møte moren, Kelsey, for første gang. Foto: Taryn Ziegler / Taryn Ziegler Taryn Marie Photography via AP/ NTB

Coronasyk fødte i koma – fikk møte datteren etter 84 dager

4. november ble Kelsey Townsends fjerde barn født ved keisersnitt, mens den coronasyke 32-åringen lå i kunstig koma. Nå har hun endelig fått holde sin nye datter.

I slutten av oktober, 39 uker ut i graviditeten, fikk Kelsey Townsend og ektemannen Derek fra Wisconsin i USA påvist covid-19.

Mens ektemannen ikke ble alvorlig syk, ble tilstanden til Kelsey verre og verre. I starten av november dro de til sykehuset. Hun skal ha vært så syk at legene ville sette i gang fødselen så raskt som mulig.

Legen Thomas Littlefield forteller til nyhetsbyrået AP at 32-åringen hadde så lavt oksygenopptak at det var en fare for fosteret. De valgte å legge Townsend i kunstig koma under fødselen.

Alt var bra med datteren Lucy, som testet negativt for covid-19, men for moren var tilstanden alvorlig og ble stadig verre.

– Dette har vært en berg-og-dalbane. Jeg fikk flere telefoner fra sykehuset som informerte meg om at de hadde gjort alt de kunne for Kelsey, men at de slet med å få tilstanden stabil. Flere ganger trodde vi at vi kom til å miste henne, forteller ektemannen Derek Townsend til AP.

Mens Lucys liv var i full gang, lå moren igjen på sykehuset. I midten av desember fryktet man at hun trengte lungetransplantasjon, men etter hvert ble hun bedre.

I 75 dager lå Townsend på intensivavdelingen på et sykehus i Madison i Wisconsin. Hun hadde da kun sett datteren gjennom et glassvindu.

27. januar ble hun utskrevet fra sykehuset, og kunne endelig gjenforenes med Lucy og resten av familien.

– Hei, jeg elsker deg. Jeg elsker deg så høyt. Jeg har savnet deg, sier 32-åringen med datteren i armene.

Hun forteller at hun følte de hadde god kjemi fra første stund.

– Hun ga meg et stort smil og så på meg som at hun visste akkurat hvem jeg var. Det ga meg en utrolig god følelse, sier firebarnsmoren til nyhetsbyrået AP.

– Jeg har ventet så lenge. Jeg over overfylt av lykke, sier hun til NBC.

SAMLET IGJEN: Her er hele familien Townsend samlet. Foto: Taryn Ziegler / Taryn Ziegler Taryn Marie Photography via AP / NTB

Ektemannen forteller også at han følte at også datteren skjønte at noen manglet.

– Hodet hennes beveger seg hele tiden, og hun ser rundt seg. Jeg fortalte Kelsey at jeg trodde hun hele tiden lå og så etter henne, sier han.

