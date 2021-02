STEMT UT: Marjorie Taylor Greene fjernes fra sine komitéverv i den amerikanske kongressen. Foto: Andrew Harnik / AP / NTB

Derfor stemte de mot eget parti

Elleve republikanere stemte for å fjerne omstridte Marjorie Taylor Greene fra hennes to komitéverv i den amerikanske kongressen. Nå krever de at flere demokrater får samme behandling.

Adam Kinzinger og Fred Upton var to av dem. Dette var andre gangen på under én måned de stemte mot eget parti i en omdiskutert sak. I midten av januar var de to av ti republikanere som stemte for å stille Donald Trump for riksrett.

I tillegg stemte republikanerne Nicole Malliotakis, John Katko, Brian Fitzpatrick, Carlos Gimenez, Chris Jacobs, Young Kim, Maria Salazar, Chris Smith og Mario Díaz-Balart med et samlet demokratisk parti. 199 republikanere stemte imot å fjerne Taylor Greene, mens én ikke brukte sin stemme.

Omstridte Taylor Greene blir fjernet fra kongressens budsjettkomité og utdanningskomiteen.

– Urovekkende og ekstremt støtende

Greene er forretningskvinnen som ble politisk aktivist på ytterste høyre fløy. Den 46 år gamle republikaneren skal ha støttet henrettelser av ledende demokrater, gitt støtte til konspirasjonsteorien kjent som QAnon, som blant annet hevder at toppdemokrater som Hillary Clinton var med i en satanistisk pedofiliring og påstått at skoleskytinger var iscenesatt.

I et internt møte med partifeller på Capitol Hill onsdag skal hun ha bedt om unnskyldning og sagt at hun ikke lenger tror på slikt. Likevel valgte altså 11 av 211 partifeller å stemme med demokratene i Representantenes hus torsdag.

– Hennes tidligere kommentarer og utspill hun har støttet er veldig urovekkende og ekstremt støtende og sårende for tusenvis av familier etter 11. september, våre nødetater, vårt jødiske samfunn og mange andre i mitt distrikt. Som amerikanere må vi holde en høyere standard og fullstendig fordømme slike kommentarer, uansett hvilken politisk side de kommer fra, sier Nicole Malliotakis fra New York i en uttalelse.

Hun legger samtidig til at hun forventer at Nancy Pelosi vil fremme forslag om å fjerne demokratene Eric Swalwell og Ilhan Omar fra sine verv i utenrikskomiteen. Hun sikter til Swalwells bånd til en kineser mistenkt for spionasje og for Omars antisemittistiske kommentarer.

– Å stemme mot sitt eget parti er aldri lett, men alle i Kongressen må holde den samme høye standarden. Fra nå av vil jeg forventer jeg at alle demokratene holder den nye standarden de har satt, sier Maria Salazar.

TROSSET SINE EGNE: Mario Diaz-Balart, Young Kim, Carlos Gimenez og Nicole Malliotakis er fire av 11 republikanere som stemte mot eget parti. Foto: AP/AFP/REUTERS/NTB

Vil fjerne flere demokrater

– Jeg stemte for å fjerne Marjorie Taylor Greene fra hennes komitéverv. Hennes kommentarer og intensjoner om å spre løgner og konspirasjonsteorier kan ikke bli tolerert, sier Carlos Gimenez.

Også han ber Nancy Pelosi vurdere samme tiltak mot flere demokrater – uten å nevne navn.

Mario Diaz-Balart trekker frem Ilhan Omars antisemittiske kommentar i 2019, en uttalelse fra Maxine Waters fra 1980 og Cynthia McKinney for sine Holocaust- og 11. september-kommentarer.

– Jeg har tidligere sagt at Marjorie Taylor Greenes uttalelser er uakseptable, og i dag stemte jeg for å fjerne henne fra hennes komitéverv. Om hun skal fjernes fra sine verv for hennes upassende kommentarer i fortiden, burde disse få samme behandling. Jeg vil fortsette å kreve at demokratene og pressen stopper dobbeltmoralen og holder disse Kongressmedlemmene ansvarlig på samme måte, skriver Diaz-Balart på Twitter.

Vil samle landet

– Antisemittisme, konspirasjonsteorier og trusler bør aldri være en del av våre politiske kurs. Det skal ikke bli tolerert av noen av partiene. Jeg kom til Kongressen for å fokusere på politikk og problemer som kan samle landet vårt. Kommentarer som vi har sett fra Greene gjør den jobben vanskeligere, og er ikke noe det Republikanske partiet står for, sier Young Kim.

Som alle de andre ber hun nå om at Demokratene tar en kikk en egne rekker.

– Landet vårt må samles og jobbe med en politikk som hjelper det amerikanske folket. Det eneste måten vi kan få utgjort store ting er om vi jobber sammen.