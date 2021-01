Brann utløste alarm i Kongressen

Mandag ettermiddag kom det meldinger om en «sikkerhetstrussel» ved kongressbygningen i Washington, D.C.

En alarm har nettopp gått i Kongressen i USA, meldte CNN-reporter Manu Raju på Twitter like før 16.30-tiden

«En alarm gikk nettopp av i Kongressen, med oppfordring til alle om å holde seg inne og ikke gå, på grunn av en ekstern sikkerhetstrussel. Den oppfordrer folk om å holde seg borte fra vinduer og dører», skrev reporteren.

Bilder på Twitter viste røyk som steg opp bak kongressbygningen, samtidig kom det meldinger om en brann i en leir med hjemløse under en motorvei.

Politiet slo ved 16.45-tiden fast at «sikkerhetstrusselen» var i forbindelse med brannen som var noen kvartal sør for kongressbygningen – og som har blitt slukket av brannvesenet.

«Det var ingen skader. Dette forårsaket den røyken som mange har sett», skriver brannvesenet på Twitter.

Det er økt sikkerhet i Kongressen og området rundt i Washington for tiden, i forbindelse med innsettelsen av Joe Biden som president førstkommende onsdag.

Slik så det ut da de første meldingene kom:

«For sikkerhets skyld beordret fungerende sjef Pittman en nedstengning av Kongressen, etter en ekstern sikkerhetstrussel under broen på I-295 (motorvei, red.anm.) ved First og F Street. Det er ingen branner på eller i Kongressens områder. Kongressmedlemmer og stabsansatte ble rådet til å holde seg i sikkerhet mens hendelsen ble etterforsket», opplyser kongresspolitiet ifølge Sinclair-reporter Scott Thuman.

Etter at Kongressen ble stormet fra Donald Trump-tilhengere 6. januar, er det nå utstasjonert over 20.000 soldater i Washington nå.

NBC-reporter Pete Williams forteller at politiet opplyser at evakueringen skyldes brann i et område hvor det oppholder seg hjemløse.