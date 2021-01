AVVISER: Dersom det kommer biler fra Norge uten spesielle tillatelser, må svensk politi avvise dem ved grensen. FOTO: Strømstads Tidning

Svensk politi om stengte grenser: − Største utfordringen siden andre verdenskrig

- Dette er den største utfordringen vi har hatt siden andre verdenskrig, sier Mikael Holmgren, fungerende seksjonssjef ved grensepolitiet i Sverige, til Strømstads Tidning.

Norge sa stopp til besøk fra Sverige allerede ved pandemiens start i vår, men nå når Norge er rammet av den muterte britiske virusvarianten, er grensen stengt den andre veien også.

Det fører til uhyre hektiske dager for svensk politi, skriver det svenske nyhetsbyrået TT.

Svensk politi tar nå i bruk helikopter, båt og bil i sitt arbeid for å vokte grensen fra Svinesund fra Treriksrøysa, skriver Strømstads Tidning.

– Arbeidet med å bevokte grenseovergangene til Norge er den største utfordringen grensepolitiet har hatt siden andre verdenskrig, sier Mikael Holmgren, fungerende seksjonssjef ved grensepolitiet, til avisen.

Til VG utdyper han hvorfor.

– Vi har jo ikke grensekontroll mot Norge vanligvis. Logistisk og organisasjonsmessig er dette det største innen grensekontroll vi har hatt siden krigen. Vi i region Vest kontrollerer jo tre grenseoverganger, men vi har vel totalt mellom 300 og 400 veier mellom Sverige og Norge, så dette er en fantastisk stor utfordring for hele det svenske politiet, forklarer Holmgren til VG.

SPERRET: Sverige innfører innreiseforbud fra Norge i tre uker framover. Fylkesvei 102 er sperret ved grensen til Sverige. FOTO: Scanpix/ Stian Lysberg Solum

Krever dokumentasjon

For å ha en gyldig grunn til å passere grensen nå, kreves en svensk arbeidsattest eller at vedkommende er registrert i folkeregisteret i Sverige.

Yrkessjåfører og godstrafikk slippes også inn, og fortsatt kan arbeidspendlere passere.

– Selvfølgelig opplever vi det som et viktig oppdrag å effektuere vår regjerings beslutning. Formålet med dette er jo at vi skal stoppe viruset fra å spre seg videre. Det er et oppdrag vi tar på største alvor, sier seksjonssjef Holmgren til VG.

Holmgren minner om at Sverige allerede har innreiseforbud fra Danmark og Storbritannia, og derfor er presset på ressurser.

Innreiseforbudet for nordmenn har gitt svensk politi en vanskelig oppgave, sier områdesjefen for lokalpolitiet i Arvika i Värmland til nyhetsbyrået TT.

– Vi kontrollerer samtlige kjøretøy og individer som skal passere grensen. Men det er bare et fåtall som har måttet snu, som vi har nektet innreise. De fleste ser ut til ha kontroll på dette, sier Jonas Wedel til TT.

Forbudet trådte i kraft ved minutt natt til mandag 25. januar og gjelder foreløpig til 14. februar.

Ingen nordmenn

En rekke politibetjenter er nå omdisponert fra sitt daglige arbeide andre steder i Sverige, for å hjelpe til på grensen. Mange har lang reisevei til jobb nå, forteller Holmgren.

Politibetjenter sier til Strømstads Tidning at de løpet av mandagskvelden på vakt måtte avvise tretten biler på grensen ved Svinesund. Totalt for hele mandagen var det 34 biler som måtte snu, ifølge avisen.

– Det er nordmenn, men også flere andre nasjonaliteter. Vi ser en del europeere som har vært i Norge for å jobbe og er på vei hjem. De får ikke kjøre gjennom Sverige nå, forklarer Holmgren til VG.

Politiet opplever at de møter forståelse for arbeidet de gjør, sier seksjonssjefen i grensepolitiet.

– Noen sjanser på at det skal gå greit å dra over grensen for å handle, og blir stoppet. Andre har rett og slett ikke oppdatert seg på reglene. Så har du dem som har slekt eller venner i Sverige, som de nå ikke får treffe, og det er selvfølgelig vondt. Men jevnt over møter vi forståelse for arbeidet vi gjør, og det er jo bare for en periode, sier Holmgren til VG.