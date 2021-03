Foto: Mikael Fritzon/TT / TT NYHETSBYRÅN

Politiet: Ofrene i knivangrepet i Sverige var trolig tilfeldige

Ingen av de syv som i går ble angrepet med kniv i Vetlanda i Sverige er lenger i livsfare. Det er ingen mistanker om koblinger mellom noen av de syv og gjerningsmannen, men politiet har ikke klassifisert angrepet som terror.

Svensk politi holder torsdag ettermiddag pressekonferanse om angrepet der en 22 år gammel afghansk statsborger gikk til knivangrep i småbyen Vetlanda.

– Vi tar dette på ytterste alvor. Syv personer ble uprovosert angrepet av en gjerningsmann. En ting er sikkert; ethvert angrep mot uskyldige kommer til å bli møtt med samfunnets fulle styrke, sier regionspolitisjef Carina Lennquist.

Politiområdesjef i Jönköping Malena Grann forteller at politiet har gjennomført mange avhør, husransakinger og beslag.

– Per nå er det ingenting som tyder på at det finnes noen medgjerningspersoner, sier Grann, som forteller at man foreløpig ikke har tatt stilling til den konkrete siktelsen for gjerningsmannen.

– Vi klassifiserer dette det nå som drap, men vi undersøker om det finnes eventuelle terrormotiv, sier hun.

Ingen livstruende skadet

Lokalområdesjef for politiet i Höglandet, Jonas Lindell, forteller at de så langt ikke har funnet noe som tyder på at det er noen koblinger mellom gjerningsmannen og personene han angrep.

De skal alle være menn, hjemmehørende i Vetlanda og født mellom 1945 og 1985. De ble angrepet på fem ulike steder.

Gjerningsmannen ble skutt av politiet i benet i forbindelse med pågripelsen. Hans tilstand er ifølge Lindell slik at han er tilsnakkendes.

Sjukehusdirektør Martin Takac forteller at tre av pasientene de fikk inn i går da hadde livstruende skader og at totalt fem ble fraktet til intensivavdelingen.

– Samtlige pasienter er i dag stabile. Ingen er livstruende skadet nå, opplyser han.

Alle, inkludert gjerningsmannen, er likevel fremdeles på sykehus.

– Et mareritt

– Dette er en kommune i sjokk, og ut ifra det vi ser fra hele landet, så er det et land som er i sjokk. Det er et mareritt, sier Vetlanda kommunes ordfører Henrik Tvarnö på en pressekonferanse torsdag.

Han forklarer at det er vanskelig å fatte at syv personer ble skadet i angrepet.

Gjerningsmannen er en 22 år gammel afghansk mann som kom til Sverige i 2018. Expressen melder at mannen skal ha ventet på svar på søknad om oppholdstillatelse. Ifølge Aftonbladet skal hans forrige oppholdstillatelse ha gått ut i november.

Kjent ansikt

Ordføreren oppfordrer folk til å ikke spre rykter om angrepet. Kommunedirektør Magnus Färjhage omtaler det som en fryktelig hendelse.

– Det er en vanvittig ting som har skjedd. Det er vanskelig å forstå. Våre tanker går til de som er skadet og deres pårørende. Vi krysser fingrene for at de som er rammet skal klare seg på best mulig måte, sier han.

Ifølge Aftonbladet er 22-åringen tidligere dømt for narkotikalovbrudd. Det skal dreie seg om cannabisbruk.

Avisen har snakket med flere personer i Vetlanda, som sier at 22-åringen er et kjent ansikt i sentrum. Enkelte oppgir at det har virket som at mannen har følt seg dårlig.

Löfven takker for livreddende hjelp

Sveriges statsminister Stefan Löfven og innenriksminister Mikael Damberg har også holdt pressekonferanse torsdag. Löfven fordømmer angrepet og sier han tenker på ofrene.

– I går, den 3. mars, gikk en mann til angrep mot flere mennesker i Vetlanda. Uskyldige mennesker ble skadet. Et angrep som familie og venner frykter. Politiet etterforsker hendelsen som drapsforsøk, sier Löfven, som lover at gjerningspersonen vil bli stilt for retten.

– Jeg vil takke alle som handlet raskt og gjorde sitt ytterste for å redde liv, sier statsministeren.

Verken han eller Damberg ønsker å gi noen kommentarer om hvem gjerningspersonen er, men henviser til politiet for denslags opplysninger.

– Våre tanker er med dem som er skadet og deres pårørende. En er pågrepet. Motivet er ennå uklart. Politiet kunne raskt pågripe mannen og flere etterforskningsskritt ble tatt i løpet av natten, sier Damberg, som også sier at de ikke kan utelukke at politiet etter hvert kan endre etterforskningen til å handle om terror.